Inesperada sanción: Herediano y Saprissa reciben un duro revés en medio de la definición del Clausura 2026

La pelea por la cima del Torneo Clausura 2026 continúa al rojo vivo y, en medio de la disputa por los puestos de privilegio, el Tribunal Disciplinario de la Federación de Costa Rica dio a conocer una serie de sanciones que afectan directamente a dos de los protagonistas del campeonato. Las resoluciones llegan justo antes del inicio de la jornada 12 y generan un nuevo capítulo en la intensa lucha entre los equipos que buscan el título.

Entre las decisiones del organismo disciplinario aparecen castigos para Club Sport Herediano y Deportivo Saprissa, dos rivales directos en la pelea por la parte alta de la tabla. La noticia no pasa desapercibida en el entorno de Liga Deportiva Alajuelense, que sigue atento cada detalle en la recta final del campeonato.

¿Qué sanciones sufrieron Herediano y Saprissa?

En el caso de Herediano, la sanción recae sobre uno de los integrantes de su cuerpo técnico. El Tribunal Disciplinario determinó suspender por un partido al preparador de porteros Miguel Segura Vargas, además de imponerle una multa económica de ¢150.000.

La resolución se fundamenta en el artículo 36 inciso 1 del reglamento disciplinario. Según el informe, Segura fue sancionado por desobedecer las órdenes del cuerpo arbitral e interpelar de manera irrespetuosa una decisión tomada durante el encuentro. Se trata de la primera vez en la temporada que el funcionario incurre en este tipo de conducta, lo que derivó en la suspensión de un partido.

Herediano y Saprissa pelean por la cima del Clausura 2026.

Por su parte, Deportivo Saprissa también recibió una sanción económica tras lo ocurrido en la última jornada del campeonato. El club morado deberá pagar una multa de ¢375.000 luego de que el árbitro aplicara medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del equipo durante el mismo partido.

El castigo se establece bajo el artículo 41 inciso 1 del reglamento y corresponde a la segunda ocasión en la temporada en que Saprissa incurre en esta situación. En ese encuentro, varios futbolistas del conjunto tibaseño fueron amonestados o expulsados, lo que llevó al Tribunal a aplicar la sanción correspondiente.

Estas resoluciones se conocen justo cuando el campeonato entra en una fase decisiva y cada punto comienza a tener un peso mayor en la tabla. Con Herediano y Saprissa sancionados por el Tribunal Disciplinario, el cierre del Clausura 2026 promete mantenerse cargado de tensión mientras los clubes ajustan cada detalle para seguir en la pelea por el título.

Datos Claves

El preparador Miguel Segura Vargas recibió un partido de suspensión y multa de ¢150.000 .

recibió de suspensión y multa de . Deportivo Saprissa fue multado con ¢375.000 por recibir sanciones contra cinco o más jugadores .

fue multado con por recibir sanciones contra . El Tribunal Disciplinario emitió las resoluciones previo a la jornada 12 del Clausura 2026.