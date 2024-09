Olimpia está pasando por su peor momento desde que lo dirige el argentino Pedro Troglio, en lo deportivo fracasó al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2024, esto también provocó que se quedara sin opciones de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf 2025.

Además, en el Torneo Apertura de Honduras tampoco la está pasando bien y está lejos de los primeros puestos, incluyendo la derrota en el clásico contra Real España que sin duda fue la gota que derramó el vaso y que comenzó a provocar una serie de rumores.

¿Se pelearon los jugadores con Pedro Troglio?

El periodista hondureño Orlando Ponce Morazán es uno de los que ha encendido más la polémica en el campeón, en especial al asegurar que cuatro de los futbolistas tuvieron una discusión con Troglio, algo que por el club ha sido desmentido, pero que el comunicador da por hecho.

Ponce Morazán dio a conocer que los elementos que están envueltos en la trifulca son el veterano Jerry Bengtson, Kevin López, Gabriel Araujo y Mango Sánchez, en especial porque han sido suplentes en los últimos partidos del equipo.

Jerry Bengtson desmintió todo

Bengtson salió al paso de las declaraciones en el que aceptó que no se está pasando bien futbolísticamente hablando, pero en lo que respecta al grupo todo está bien y negó que hubiera cualquier conflicto e incluso arremetió contra Orlando Ponce Morazán.

“Cuando el equipo no está en su mejor momento, siempre me ponen a mí en eso, no sé por qué. Siempre me mantengo al margen de cualquier polémica. En los últimos partidos no he estado jugando, estoy molesto conmigo mismo, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico y compañeros, no sé por qué andan hablando tanto, no es ni periodista el que está hablando tonteras, es un señor que se para ahí con un teléfono en una silla en su casa y empieza a hablar tonteras, yo pienso que no le deberían de hacerle caso a eso”, comenzó diciendo.

“Después escucho a hablar a tal periodista diciendo ahí que hay algunos jugadores, de él no me lo esperaba, es un periodista que debe analizar las cosas antes de decirlas, pero me mantengo al margen de cualquier periodista, no salen las cosas ahorita, no solo porque las cosas están en mal momento”, finalizó.