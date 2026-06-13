“Dudoso”: la crítica que lanzó el DT de Qatar Julen Lopetegui y que expone Said Martínez en el Mundial 2026

El entrenador español sacó sus conclusiones tras el empate contra Suiza en su debut en el Mundial 2026 y dejó una crítica al árbitro hondureño.

La actuación de Said Martínez en su debut como central en una Copa del Mundo en el empate 1-1 de Qatar contra Suiza no dejó del todo satisfecho al entrenador Julen Lopetegui que en conferencia de prensa tras el juego expresó su malestar.

El DT de la selección qatarí consideró que el penal señalado a favor de los europeos fue una decisión polémica que terminó influyendo en el empate en su debut en el Mundial 2026.

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El técnico español no ocultó su inconformidad con la decisión tomada por el “Matemático” que señaló el primer penal en el torneo y que le dio la oportunidad a los helvéticos de abrir el marcador.

“Suiza tuvo un penalti dudoso, quizá por fuera de juego”, aseguró el DT dejando expuesto al juez hondureño y su cuerpo arbitral compuesto por sus compatriotas Walter López y Christian Ramírez como sus asistentes.

A pesar de eso destacó la reacción anímica que tuvo su equipo para recuperarse y conseguir un resultado que es positivo para sumar en el grupo B que comparte con Bosnia Herzegovina y Canadá.

Said Martínez fue el árbitro central del encuentro entre Qatar y Suiza. Foto: FFH.

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“Sabíamos que nos enfrentaríamos a un equipo superior, la selección suiza, que solo encajó dos goles en fase de clasificación”, comentó.

Ahora Qatar deberá prepara su segundo encuentro en el Mundial en el que enfrentarán a Canadá y está programado para el jueves 18 de junio.