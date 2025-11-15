Desde Panamá defienden al Piojo Herrera tras su mal momento con la Selección de Costa Rica

La situación en la Selección de Costa Rica no puede estar peor. La Tricolor depende de un milagro en la última jornada en la que deberá derrotar a Honduras y también necesitará que Nicaragua le robe puntos a Haití como visitante.

Aún ganando, La Sele podría quedarse sin la clasificación al Mundial 2026, ya que podría finalizar en la segunda posición y no ser uno de los mejores segundos para posicionarse en puestos de repechaje. Por eso, el clima no es para nada favorable.

Aunque a pesar de la situación de los ticos, muchos están saliendo en defensa de Miguel Herrera, ya lo hizo su colega y compatriota Javier Aguirre, quien actualmente dirige a México, quien manifestó su tristeza por la situación que está pasando y confía en poder ir al Mundial.

Desde Panamá defienden al Piojo Herrera

Otro que salió a dar la cara por el entrenador mexicano fue el periodista panameño Álvaro Martínez, más conocido como Duro Al Hueso, quien incluso aseguró que “ni Gustavo Alfaro pudo levantar a Costa Rica”, porque para su punto de vista el principal problema es que no hay jugadores que den la talla.

“Ni Gustavo Alfaro pudo levantar a Costa Rica. No culpen al ‘Piojo’ Herrera del pésimo material humano que tienen. ¡NO TIENEN JUGADORES!”, redactó Martínez en su cuenta oficial de Twitter.

Costa Rica se encuentra en una situación compleja, necesita ganarle a Honduras en la última Fecha y esperar que Haití no triunfe ante Nicaragua. Además, para ganarse un boleto al repechaje, también debe triunfar sin importar lo que hagan los hatianos, pero Jamaica o Panamá deben tropezar.