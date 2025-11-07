Concacaf le da la derecha a Honduras: Costa Rica recibe el mensaje que pone en jaque su clasificación al Mundial 2026

Justo antes de la última ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026, Concacaf se pronunció con un mensaje que le da la derecha a Honduras mientars Costa Rica sufre. Quedan dos partidos de recorrido hacia la máxima cita. Nadie quiere quedarse sin su clasificación directa.

La entidad que rige el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe publicó las tablas de posiciones de la fase final. Solamente restan dos fechas, las que van a disputarse en el corriente mes de noviembre. Serán encuentros muy reñidos.

Honduras se ve favorecido en el Grupo C con el más reciente anuncio. Es líder, y dos unidades lo separan de los ticos. Haití ocupa el tercer puesto, mientras que es Nicaragua el equipo que le da cierre a este cuarteto, ya sin ninguna chance.

Grupo C de Concacaf en Eliminatorias al Mundial: un único boleto para tres equipos

Honduras cuenta con un invicto de dos triunfos y dos empates, además de verse respaldado por una diferencia positiva de cinco goles. Costa Rica, en tanto, va en segundo lugar con una victoria y tres igualdades, más tres tantos a favor en suma.

Haití todavía tiene posibilidades de clasificarse a la próxima Copa del Mundo, con la victoria, los dos empates y la única derrota sufrida hasta este momento. Por su parte, Nicaragua empató una sola vez y perdió en las tres que le faltan.

Próximos partidos de Costa Rica y Honduras en las Eliminatorias al Mundial 2026

Nicaragua vs. Honduras, 13 de noviembre.

Haití vs. Costa Rica, 13 de noviembre.

Costa Rica vs. Honduras, 18 de noviembre.

