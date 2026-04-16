Seis meses fuera: Motagua es sacudido con un castigo sin precedentes en Honduras y Olimpia no se salva

Tras lo ocurrido el pasado domingo 12 de abril de 2026, la Comisión de Disciplina anunció los castigos que tendrán Motagua y Olimpia por los disturbios generados entre ambas barras a las afuera del estadio Nacional Chelato Uclés.

Una pelea entre “Revolucionarios” y “Ultra Fiel” dejó varios heridos y mucha zozobra entre los aficionados que fuerona ver el Clásico 291 que ganó Olimpia con un tanto de Edwin Rodríguez.

ver también De Ghana a Honduras: la sorpresa que puede concretar Francis Hernández y que juega en este equipo de España

Ya para este punto, la Comisión de Disciplina iba a castigar a los equipos y Motagua ha sido el más perjudicado, ya que siendo home club tuvo toda las de perder.

El Ciclón, recibió un castigo de tres partido que no podrá jugar en Tegucigalpa sumado a la multa económica de 100 mil lempiras que deberá de pagar lo más pronto posible.

Tweet placeholder

Olimpia no se salvó, pero la sanción no fue como la de Motagua. Al León le cayeron dos juegos sin poder disputarlos en su estadio y una multa de 50 mil lempiras.

Publicidad

Publicidad

Las barras de ambos clubes capitalinos recibieron un ejemplar castigo por parte de la Comisión de Disciplina, su ingreso está prohibido para todos escenario deportivo por seis meses.

ver también Los 7 jugadores de Motagua que terminan su contrato y son candidatos a dejar el Ciclón en el mercado de fichajes

Con estos castigos, la Comisión de Disciplina busca que este tipo de personas tengan una enseñanza, no podrán asistir al estadio y si lo hacen pueden perjudicar a su club de preferencia.