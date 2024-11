¿Se va? Rubilio Castillo no esconde su enojo tras ser marginado de Motagua

Motagua está celebrando su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf luego de eliminar en el repechaje a Águila de El Salvador, pero esto se vio empañado tras las declaraciones que dio el delantero Rubilio Castillo quien no escondió su enojo por el poco protagonismo que ha tenido.

Roruca prácticamente ha sido marginado por Diego Vásquez y no juega desde hace varias jornadas, por lo que al consultarle sobre su sentir, no escondió su molestia y manifestó que no está cómodo e incluso dejó abierta la posibilidad de irse cuando se termine su contrato.

¿Se va de Motagua?

“Ningún jugador está tranquilo, toca trabajar el doble, exigirme a mí mismo, a nadie la gusta esta situación, pero ya no depende de mí. Toca trabajar, hacer lo humanamente posible para volver, a nadie le gusta estar así, ahora a esperar la oportunidad”, arrancó diciendo.

“Los compañeros están haciendo las cosas bien, igual, estoy feliz con la clasificación, lo más importante es el equipo, podría decir mil cosas acá, pero lo que haga o no un jugador no impide lo que está haciendo el club“, agregó.

Acerca de las posibilidades de salir del equipo opinó: “Se me vence el contrato, igual siempre se espera mucho de Motagua, ya sea que estemos o no, espero que puedan hacerlo de la mejor manera en Concacaf”.

La clasificación de Motagua a Concachampions

“Esto es paso a paso, los clubes de renombre es lindo enfrentarlos, para Motagua es una motivación extra. Ya depende el próximo año, no sé si seguiré, espero los que estemos puedan representar bien al club”, concluyó.