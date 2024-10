Motagua empató ayer 1-1 contra Olimpia, resultado que en cierta parte dejó satisfecho al entrenador Diego Vásquez, pero en especial porque según a su punto de vista los jugadore están teniendo una seguidilla de partidos y esto se debe al poco apoyo que recibe en Honduras.

Vásquez arremetió contra la Liga Nacional, porque en lo que respecta a los otros clubes que están en competiciones internacionales han tenido el soporte de reprogramar juegos y de también tener más descanso, algo que a su juicio no ha sucedido con su club.

La crítica de Diego Vásquez a la Liga Nacional

“Si no es un tema menor lo que digo siempre, por ejemplo en Costa Rica, Alajuela y Saprissa suspendieron sus partidos y nosotros en nuestra liga, cuando es Motagua internacional, no le ayuda nadie, van a decir cualquier cosa, que es excusa, pero es un tema importante. En Guatemala creo que también, Antigua suspende los partidos y acá no nos dan ni siquiera un día”, dijo.

“Comenté dos jugadas, ¿puedo comentar creo no? Hasta ahí, nada más. Y vos qué pensás, que en Costa Rica suspendan un partido, que en Guatemala suspendan los partidos y a nosotros no nos dan ni un día”, agregó.

Su análisis del empate de Motagua vs Olimpia

“Creo que sí estoy satisfecho, más que el resultado por el trámite del partido, hicimos un buen partido, por momentos tengo en la cabeza una de Santos en el poste, una que otra llegada clara en el segundo tiempo, fue un clásico bastante peleado, al final tuvimos el premio con ese gol, seguimos peleando”, opinó.

“Estamos contentos, ¿creo que seguimos segundos no? Seguimos segundos y somos el único equipo en Concacaf peleando. Nos vamos con buenas sensaciones porque empatamos en el minuto 90, es un clásico que es complicado, llegamos con buena energía”, concluyó.