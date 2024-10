Deportivo Saprissa siempre se ha caracterizado por llevar refuerzos de primer nivel y en el 2019 rompió el mercado de Centroamérica cuando dio a conocer la llegada del delantero hondureño Román Rubilio Castillo, quien se convertía en legionario para el futbol de Honduras.

La llegada del catracho causó gran expectativa tanto en su país como en el monstruo morado, porque llegaba de ser una de las figuras de Motagua que acababa de ganar el Torneo Apertura 2018 y que hizo que los dirigentes se lo llevaran.

En aquel entonces, Deportivo Saprissa era dirigido por el histórico Walter El Paté Centeno, que es leyenda del club y el futbol tico, quien a pesar de no pedir directamente al delantero, le abrió las puertas, aunque la situación no fue como se esperaba.

Centeno marginó a Rubilio Castillo

Roruca no fue el delantero que se esperaba y su poco protagonismo le pasó factura, algo que confirmó Centeno en una reciente entrevista al asegurar la razón por la que lo sacó de la institución: “A mí me tocó echar a Rubilio Castillo por darle minutos a Manfred Ugalde“.

Este tema fue polémico en ese entonces, en especial porque el hondureño no se quedó callado y arremetió contra Centeno: “Cuando un entrenador tiene el poder pone a cualquiera, se acabó. ¿Quién va a ganar más? El equipo. Hay algunas cosas que no quisiera decir y hablar de ese tema. Se han manejado muchas cosas pero mi tema es ser profesional y apoyar desde afuera y si estoy adentro tratar de hacer las cosas bien. Es difícil cuando uno no tiene esa continuidad”.

Números pobres de Rubilio Castillo en Saprissa

El delantero de la Selección de Honduras estuvo un año en el monstruo morado, equipo con el que apenas disputó 20 partidos e hizo siete goles, esto entre el torneo local y la Liga Concacaf.