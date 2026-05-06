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Se filtran detalles del próximo partido de Honduras tras enfrentar a la Argentina de Lionel Messi

Honduras sigue trabajando en el siguiente partido tras Argentina y José Francisco Molina hizo una petición.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina ha hecho una clara petición.
José Francisco Molina ha hecho una clara petición.

La Selección de Honduras ya calienta motores para el mes de junio. Con el esperado amistoso ante la campeona del mundo, Argentina, ya en el calendario, la mirada de los directivos y el cuerpo técnico está puesta ahora en cerrar un segundo fogueo.

El primer gran reto de la “H” será enfrentar a la Albiceleste de Lionel Messi. Este encuentro servirá como una preparación para lo que vendrá después en la Liga de Naciones de Concacaf.

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Según reveló el periodista Oscar Funes de Tigo Sports, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tiene una misión clara y que lleva una petición de José Francisco Molina, actual entrenador de la Bicolor.

El segundo rival no debe elegirse por cuánto dinero deje, sino por cuánto ayude a mejorar al equipo. Eso es lo que busca Molina

“El jueves o el viernes se confirmará el segundo partido amistoso. Hay una petición del técnico y del director deportivo sobre el tipo de rival que desean enfrentar en ese segundo partido. La federación tuvo varias opciones que descartar, que económicamente eran buenas, pero que deportivamente no llenaban el ojo del DT. Priorizan lo deportivo por encima de lo económico”, dijo Funes.

Se busca un equipo que exija físicamente y tácticamente a Honduras, similar a lo que se encontró contra Perú en el debut de Molina.

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La FFH espera tener el contrato firmado y el anuncio oficial listo a más tardar este viernes, por lo que toda Honduras queda pendiente.

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