Se filtran detalles del próximo partido de Honduras tras enfrentar a la Argentina de Lionel Messi

La Selección de Honduras ya calienta motores para el mes de junio. Con el esperado amistoso ante la campeona del mundo, Argentina, ya en el calendario, la mirada de los directivos y el cuerpo técnico está puesta ahora en cerrar un segundo fogueo.

El primer gran reto de la “H” será enfrentar a la Albiceleste de Lionel Messi. Este encuentro servirá como una preparación para lo que vendrá después en la Liga de Naciones de Concacaf.

ver también Said Martínez confirma la noticia que Honduras esperaba para el Mundial 2026: “FIFA lo ha publicado”

Según reveló el periodista Oscar Funes de Tigo Sports, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) tiene una misión clara y que lleva una petición de José Francisco Molina, actual entrenador de la Bicolor.

El segundo rival no debe elegirse por cuánto dinero deje, sino por cuánto ayude a mejorar al equipo. Eso es lo que busca Molina

“El jueves o el viernes se confirmará el segundo partido amistoso. Hay una petición del técnico y del director deportivo sobre el tipo de rival que desean enfrentar en ese segundo partido. La federación tuvo varias opciones que descartar, que económicamente eran buenas, pero que deportivamente no llenaban el ojo del DT. Priorizan lo deportivo por encima de lo económico”, dijo Funes.

Se busca un equipo que exija físicamente y tácticamente a Honduras, similar a lo que se encontró contra Perú en el debut de Molina.

Publicidad

Publicidad

ver también Hondureño Alessandro Mejía se luce con el FC Barcelona: el detalle que lo pone en el radar de Francis Hernández

La FFH espera tener el contrato firmado y el anuncio oficial listo a más tardar este viernes, por lo que toda Honduras queda pendiente.

Tweet placeholder