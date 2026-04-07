Guatemala vs. Ecuador, confirmado: los otros dos amistosos que la Fedefut está a punto de cerrar para antes del Mundial 2026

Este martes, se confirmó el primer amistoso que la Selección de Guatemala tendrá en la próxima fecha FIFA. Será contra Ecuador, el domingo 7 de junio, en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos, e iniciará a las 13:00 horas del país chapín.

El anuncio llegó por parte de la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), que eligió a los dirigidos por Luis Fernando Tena como parte del cierre de la preparación para el Mundial 2026, donde la Tri quedó emparejada en el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

En lo que respecta a la Bicolor, le espera una ajetreada ventana internacional. Además de los ecuatorianos, la FEDEFUT (Federación de Fútbol de Guatemala), con Gerardo Paiz, al mando tiene a otros dos rivales en la mira que también son de alto calibre.

Los otros amistosos que jugaría Guatemala en la fecha FIFA de junio

Según dio a conocer el periodista Carlos Marín, el objetivo de la Federación es que Guatemala tenga dos amistosos más el jueves 4 y el miércoles 10 de junio en suelo estadounidense. Un día antes del arranque de la Copa del Mundo, que abrirán México y Sudáfrica.

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El primer duelo se proyecta que sería contra República Checa, que viene de vencer por penales (3-1) a Dinamarca en la final del repechaje europeo a la cita máxima tras igualar en 120 minutos, y ocupa el puesto 41 del ranking FIFA. La sede sería la Red Bull Arena de New Jersey.

Y en el último, chocaría con Austria, que enfrentará en el Grupo J del Mundial a un rival con el cual Guatemala tiene un “asunto pendiente” tras la cancelación del fogueo de marzo: Argentina, además de Jordania y Argelia, verdugo de los chapines al golearlos 7-0.

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Los austríacos, ubicados en el escalafón 24 del mencionado ranking, obtuvieron el boleto a su octavo Mundial de forma directa, tras liderar el Grupo H de la clasificatoria de la UEFA. Para enfrentar a los guatemaltecos se trasladarían al estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California.