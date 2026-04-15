Tras eliminar a Italia del Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina jugaría contra una selección de Centroamérica: “Suena fuerte”

El 31 de marzo de 2026 es una fecha que quedó grabada con letras doradas en la historia de Bosnia y Herzegovina. Aquel día, su selección dio un auténtico batacazo al derrotar a Italia por penales (4-1) en la final del repechaje europeo y clasificar a su segunda Copa del Mundo. Para la Azzurra, fue una catástrofe total: se quedó afuera de la cita máxima por tercera vez consecutiva.

Desde entonces han pasado poco más de dos semanas. Y el combinado patrio dirigido por Sergej Barbarez, que tiene entre sus filas al inoxidable delantero Edin Džeko, encara su planificación para la fecha FIFA de junio. La última ventana para ganar rodaje con amistosos antes de su debut en el Grupo B, donde quedó emparejada con Canadá, Suiza y Qatar.

En ese marco, uno de los rivales que tiene en carpeta la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBIH, por sus siglas en serbio) es una de las selecciones furor de Centroamérica, que también dirá presente en el Mundial 2026.

Panamá, con chances de enfrentar a Bosnia y Herzegovina

Según dio a conocer el periodista Ricardo Icaza a través de su cuenta de X, “suena fuerte Bosnia como rival europeo para medirse” a la Selección de Panamá. El fogueo de preparación se llevaría a cabo en Estados Unidos, posiblemente el 6 de junio en el Energizer Park de la ciudad de St. Louis (Utah), donde los balcánicos tendrán su campamento base.

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En caso de concretarse, este sería el tercer amistoso en la agenda de la Marea Roja para la próxima fecha FIFA. Aunque el único confirmado hasta el momento es contra la pentacampeona del mundo Brasil, que se despedirá de su gente en el Estado Maracaná el domingo 31 de mayo. También chocaría con República Dominicana, el 3 de junio, en Ciudad de Panamá.

El choque entre panameños y bosnios no registra precedentes. Aunque estos últimos saben lo que es medirse a un país centroamericano: en marzo de 2021, empataron 0-0 como locales en un amistoso con Costa Rica, que no tuvo disponibles a Keylor Navas y Celso Borges.

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