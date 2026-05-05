Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Hondureño Alessandro Mejía se luce con el FC Barcelona: el detalle que lo pone en el radar de Francis Hernández

La joya hondureña es uno de los más destacados en su categoría en el FC Barcelona y el detalle que dejó pone en alerta a toda Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Francis Hernández podría sumar un refuerzo a futuro para la Selección de Honduras. Foto: FFH.
Francis Hernández podría sumar un refuerzo a futuro para la Selección de Honduras. Foto: FFH.

Alessandro Mejía tiene 11 años y a su edad se ha convertido en un destacado lateral derecho en la categoría Sub-12 del FC Barcelona con la que sigue sumando enteros y que lo colocan en el radar de Honduras.

Mejía ahora se coronó campeón de la Liga Sub-12 en España, un nuevo título en su carrera que pinta con gran proyección a futuro, tanto para Europa como para una probable convocatoria a La H.

De Honduras para España: el inesperado regalo que recibió Javier Tebas nada más aterrizar

ver también

De Honduras para España: el inesperado regalo que recibió Javier Tebas nada más aterrizar

El detalle que no pasa desapercibido

Un detalle que no deja de llamar la atención y que lo coloca en el radar del director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández, es que Alessandro Mejía no se olvida de sus raíces.

La joya catracha siempre ha sido captado durante los festejos cargando la bandera cinco estrellas, un claro mensaje de su disposición para ser considerado en el nuevo proyecto de la federación catracha.

Alessandro Mejía cargando la bandera de Honduras. Foto: Legión Catracha.

Alessandro Mejía cargando la bandera de Honduras. Foto: Legión Catracha.

Es importante recordar que Mejía también se coronó campeón de Liga el año anterior cuando jugaba para la Sub-11 del cuadro catalán.

Publicidad
El histórico castigo que sacaría al Marathón de San Pedro Sula justo antes de enfrentar al Olimpia

ver también

El histórico castigo que sacaría al Marathón de San Pedro Sula justo antes de enfrentar al Olimpia

El originario de Talanga, Francisco Morazán, ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no tendría duda en vestir la camisa de La H, pero que tampoco despreciaría a España si lo llegaran a considerar.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Uno del Barcelona: Francis Hernández cierra dos refuerzos para la Selección de Honduras
Honduras

Uno del Barcelona: Francis Hernández cierra dos refuerzos para la Selección de Honduras

Motagua recibe la noticia que no esperaba del DT José Francisco Molina y Francis Hernández
Honduras

Motagua recibe la noticia que no esperaba del DT José Francisco Molina y Francis Hernández

Honduras tiene pólvora en Barcelona: metieron casi 50 goles en el club de Pau Cubarsí
Honduras

Honduras tiene pólvora en Barcelona: metieron casi 50 goles en el club de Pau Cubarsí

Jugador nacido en España sorprende con pedido a Francis Hernández y a Honduras
Honduras

Jugador nacido en España sorprende con pedido a Francis Hernández y a Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo