Hondureño Alessandro Mejía se luce con el FC Barcelona: el detalle que lo pone en el radar de Francis Hernández

Alessandro Mejía tiene 11 años y a su edad se ha convertido en un destacado lateral derecho en la categoría Sub-12 del FC Barcelona con la que sigue sumando enteros y que lo colocan en el radar de Honduras.

Mejía ahora se coronó campeón de la Liga Sub-12 en España, un nuevo título en su carrera que pinta con gran proyección a futuro, tanto para Europa como para una probable convocatoria a La H.

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El detalle que no pasa desapercibido

Un detalle que no deja de llamar la atención y que lo coloca en el radar del director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández, es que Alessandro Mejía no se olvida de sus raíces.

La joya catracha siempre ha sido captado durante los festejos cargando la bandera cinco estrellas, un claro mensaje de su disposición para ser considerado en el nuevo proyecto de la federación catracha.

Alessandro Mejía cargando la bandera de Honduras. Foto: Legión Catracha.

Es importante recordar que Mejía también se coronó campeón de Liga el año anterior cuando jugaba para la Sub-11 del cuadro catalán.

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El originario de Talanga, Francisco Morazán, ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no tendría duda en vestir la camisa de La H, pero que tampoco despreciaría a España si lo llegaran a considerar.

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