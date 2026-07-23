“Las cosas a la cara”: Michell Chirinos revela lo que nadie esperaba tras ganarle la Supercopa y el dardo a Motagua

Uno de los capitanes de Olimpia no se calló a la hora de hablar de todo lo que venía sufriendo Olimpia en el último tiempo.

Michaell Chirinos es uno de los grandes capitanes de Olimpia tras la salida de varios pesos pesados para el cierre del 2026.

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“El Diablito” habló tras ganarle a Motagua la Supercopa de Honduras 2026 y le envió un dardo claro a los azules, quienes se consideraban favoritos para el título.

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Chiri dijo que, a pesar de cómo Olimpia llegue a cualquier partido, siempre tendrán que ser respetados como los favoritos.

Chirinos no se guardó nada tras derrotar a Motagua

“Nos daban como no favoritos. Este club ha demostrado que, andemos como andemos o pase lo que nos pase, siempre vamos a ser favoritos. Tácticamente lo hicimos de lo mejor y sabíamos que iba a llegar el tanto, porque siempre goleamos”.

¿Por dónde pasa el triunfo de Olimpia ante Motagua?

“Por las reuniones que tuvimos. Nos dijimos las cosas a la cara y eso fue clave para nosotros. Hoy se demonstrated porque se corrió y se luchó. Este es el premio”.

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Olimpia ahora se prepara para enfrentar el debut en la Copa Centroamericana ante el Mixco de Guatemala el próximo martes a las 8:00 de la noche en el estadio Chelato Uclés.