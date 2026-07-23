“Las cosas a la cara”: Michell Chirinos revela lo que nadie esperaba tras ganarle la Supercopa y el dardo a Motagua

Michaell Chirinos es uno de los grandes capitanes de Olimpia tras la salida de varios pesos pesados para el cierre del 2026.
“El Diablito” habló tras ganarle a Motagua la Supercopa de Honduras 2026 y le envió un dardo claro a los azules, quienes se consideraban favoritos para el título.
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Chiri dijo que, a pesar de cómo Olimpia llegue a cualquier partido, siempre tendrán que ser respetados como los favoritos.
Chirinos no se guardó nada tras derrotar a Motagua
“Nos daban como no favoritos. Este club ha demostrado que, andemos como andemos o pase lo que nos pase, siempre vamos a ser favoritos. Tácticamente lo hicimos de lo mejor y sabíamos que iba a llegar el tanto, porque siempre goleamos”.
¿Por dónde pasa el triunfo de Olimpia ante Motagua?
“Por las reuniones que tuvimos. Nos dijimos las cosas a la cara y eso fue clave para nosotros. Hoy se demonstrated porque se corrió y se luchó. Este es el premio”.
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Olimpia ahora se prepara para enfrentar el debut en la Copa Centroamericana ante el Mixco de Guatemala el próximo martes a las 8:00 de la noche en el estadio Chelato Uclés.