El delantero hondureño Rubilio Castillo está pasando por un buen momento en el futbol de China, esto le valió para estar en el listado preliminar de la Selección de Honduras para la Copa Oro, algo que sin duda motiva al atacante quien espera estar en el listado final esto debido al trabajo que hecho en los últimos meses.

“Creo que sería mi tercera Copa Oro, tercera o cuarta, no recuerdo. Es una competición muy bonita que a cualquier jugador le genera mucha ilusión disputar un torneo de esos. Me siento contento e ilusionado el saber que Dios ha puesto todo en su lugar, soy una persona que ha hecho cambios en su vida y ello ha traído eso, todo lo bueno y lo mejor. El saber que estoy en esa lista, ya con eso me siento muy contento, y a partir de estar ahí ya depende lo que decida el cuerpo técnico”, dijo Castillo a Diario Diez

Sobre lo hecho en los últimos meses comentó: “He venido trabajando y cuando trabajas de manera honrada esto es lo que pasa porque para uno de jugador siempre es importante mantener la selección presente, siempre y cuando estar haciendo bien las cosas en el equipo”.

“Esperando que si se me llega tomar en cuenta, ir con la ilusión de siempre, no importando las horas de viaje, porque ahí no importa nada. Yo prefiero la selección por encima de todo. Uno siempre tiene que trabajar con la convicción de que vas a hacer las cosas de la mejor manera, pueden salir bien o mal pero el trabajo es innegociable”, agregó.

Acerca de estar en el listado preliminar mencionó: “Es una motivación extra. No sé si decir sorprendido, pero me alegró, me sentí feliz porque a pesar de todo, estos momentos los estoy disfrutando al máximo. Dios es quien toma la decisión si al final voy o no”.