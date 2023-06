Rubilio Castillo ha recuperado la felicidad de jugar al futbol luego de confirmar su vinculación con el Nantong Zhiyung de China, con el que logró volver a la actividad tras varios meses de sanción, pero el mismo delantero mencionó que Motagua era su prioridad para jugar, pero también Olimpia estuvo interesado en sus servicios.

“Olimpia se comunicó conmigo y les hice saber que mi deseo era estar en Motagua y el club me quiso ayudar, siempre agradecido con Pedro Atala y toda la dirigencia. Pero económicamente y con la situación que tenía aquí en China me quisieron ayudar, pero con el contrato que me ofrecieron no me sentí bien y eso a pesar de que estoy muy agradecido con ellos porque con el equipo conseguí muchas cosas”, dijo Castillo a Diario Diez.

“Estuvimos negociando y lo raro que me pareció es que ellos tienen un techo salarial, o no sé. Siento que al jugador local que le da mucho al equipo le ponen trabas para negociar un contrato, no le ofrecen lo mejor y no me pareció y preferí seguir suspendido a tomar el contrato, y en eso me contactó Olimpia”, agregó.

Sobre su negociación con los leones blancos comentó: “Yo les dije a ellos (Olimpia) cómo era mi situación en el momento que tenía el problema con el club chino, ellos me dijeron que querían contar conmigo y siempre le di prioridad a Motagua, pero creo que en la junta directiva de Motagua pensaron ‘te estamos ayudando y no te vamos a ofrecer algo más”.

“Olimpia no ve eso, vos les decís ‘quiero ganar cinco’ y ellos no te van a decir ‘te doy dos’, un ejemplo, y esa inversión los tiene con tantas copas. Yo quiero y le tengo aprecio a Motagua, pero se tienen que cambiar muchas cosas”, finalizó.