La oscura situación que se está viviendo en Motagua y que ilusiona a Cartaginés y Saprissa

El Ciclón Azul no está teniendo el inicio soñado y este fin de semana se ha confirmado una pésima noticia para su historia.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua vive momentos muy complicados.
El Fútbol Club Motagua vive auténticos momentos de incertidumbre luego de un complicado inicio en el semestre.

El ´Ciclón´ se encuentra jugando dos competiciones: Liga y Copa Centroamericana y las dudas comienzan a ser cada vez más grandes.

Motagua firma el peor arranque de toda su historia

Este sábado Motagua volvió a perder en Liga Nacional, esta vez ante Potros y las alarmas se han encendido por completo.

Los dirigidos por Diego Vázquez firmaron el peor arranque liguero de toda su historia.

Y es las ´Águilas´ ya acumulan 3 derrotas consecutivas en los 3 partidos del Apertura 2025, situación que jamás había pasado.

Los reveces ante Génesis, Olimpia y Potros han hecho que las críticas y las dudas sobre el equipo aumenten considerablemente.

Para fortuna del cuadro azul, en la Copa CA la situación es distinta: 2 partidos, 2 triunfos que lo tienen casi clasificado.

Eso sí, se le vienen los dos encuentros más duros ya que debe recibir a Cartaginés y a visitar a Saprissa.

Es este inicio tan turbulento la buena noticia para los ´Brumosos´ y los ´Morados´ ya que jugarán ante un Motagua sumergido en mucha presión.

Es tanto el descontento que rumores acerca de la continuidad de Vázquez ya han comenzado a circular; el DT se juega el puesto.

El partido clave entre Motagua y Cartaginés será el jueves 14 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

