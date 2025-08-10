La oscura situación que se está viviendo en Motagua y que ilusiona a Cartaginés y Saprissa

El Fútbol Club Motagua vive auténticos momentos de incertidumbre luego de un complicado inicio en el semestre.

El ´Ciclón´ se encuentra jugando dos competiciones: Liga y Copa Centroamericana y las dudas comienzan a ser cada vez más grandes.

Motagua firma el peor arranque de toda su historia

Este sábado Motagua volvió a perder en Liga Nacional, esta vez ante Potros y las alarmas se han encendido por completo.

Los dirigidos por Diego Vázquez firmaron el peor arranque liguero de toda su historia.

Y es las ´Águilas´ ya acumulan 3 derrotas consecutivas en los 3 partidos del Apertura 2025, situación que jamás había pasado.

Los reveces ante Génesis, Olimpia y Potros han hecho que las críticas y las dudas sobre el equipo aumenten considerablemente.

Para fortuna del cuadro azul, en la Copa CA la situación es distinta: 2 partidos, 2 triunfos que lo tienen casi clasificado.

Eso sí, se le vienen los dos encuentros más duros ya que debe recibir a Cartaginés y a visitar a Saprissa.

Es este inicio tan turbulento la buena noticia para los ´Brumosos´ y los ´Morados´ ya que jugarán ante un Motagua sumergido en mucha presión.

Es tanto el descontento que rumores acerca de la continuidad de Vázquez ya han comenzado a circular; el DT se juega el puesto.

El partido clave entre Motagua y Cartaginés será el jueves 14 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.