¿Quién es y cómo juega Elijah Nelson, la joya de 19 años que tiene en la mira Schalke 04 y puede representar a Costa Rica, Panamá y Estados Unidos?

El nombre de Elijah Nelson comenzó a tomar cada vez más fuerza en Centroamérica. Aunque nació en Estados Unidos, la joya de 19 años también puede ser elegible por las selecciones de Costa Rica y Panamá.
Nelson de padre panameño y abuelo costarricense fue invitado a entrenar con la cantera del Schalke 04, uno de los clubes históricos de Alemania, donde destaca por su rapidez, fuerza, potencia y buena pegada.
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Antes de su llegada a los “Azules Reales”, Elijah Nelson jugó en el ATS Krefeld de la octava división de Alemania, logrando anotar 13 goles en 11 partidos; cifras que llamaron la atención de un scout del gigante bávaro.
Los informes de Fútbol Centroamérica señalan que Nelson volverá a entrenar con el Schalke 04 el próximo mes; mientras tanto su futuro es inicierto a nivel de clubes, ya que el futbolista está en busca de nuevos y más exigentes retos.
Sumado a todo lo anterior, algo más que destaca en Nelson es que en su biografía de Instagram tiene solamente la bandera de Panamá y Costa Rica, pese a haber nacido en Estados Unidos.
De momento, no hay registro de que el extremo haya sido considerado para las selecciones inferiores de las “barras y las estrellas” y ahora que aparece en el foco del fútbol de Concacaf; los canaleros y ticos no tendrían que perder esta oportunidad.
Datos claves
- Elijah Nelson estaría en busca de nuevo equipo
- Schalke 04 es una de las opciones para el jugador
- Es elegible para las selecciones de Estados Unidos, Panamá y Costa Rica
- Anotó 13 goles en 11 partidos en la octava división de Alemania
- Explosivo, rápido y con buena pegada