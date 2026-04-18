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¿Quién es y cómo juega Elijah Nelson, la joya de 19 años que tiene en la mira Schalke 04 y puede representar a Costa Rica, Panamá y Estados Unidos?

Atención Costa Rica y Panamá que hay una joya que está brillando en Alemania y hasta fue invitado a entrenar con el histórico club bávaro.

José Rodas

Por José Rodas

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Elijah Nelson de 19 años juega para las inferiores del Shalke 04 en Alemania. Foto: Yashin Quesada.
Elijah Nelson de 19 años juega para las inferiores del Shalke 04 en Alemania. Foto: Yashin Quesada.

El nombre de Elijah Nelson comenzó a tomar cada vez más fuerza en Centroamérica. Aunque nació en Estados Unidos, la joya de 19 años también puede ser elegible por las selecciones de Costa Rica y Panamá.

Nelson de padre panameño y abuelo costarricense fue invitado a entrenar con la cantera del Schalke 04, uno de los clubes históricos de Alemania, donde destaca por su rapidez, fuerza, potencia y buena pegada.

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Antes de su llegada a los “Azules Reales”, Elijah Nelson jugó en el ATS Krefeld de la octava división de Alemania, logrando anotar 13 goles en 11 partidos; cifras que llamaron la atención de un scout del gigante bávaro.

Los informes de Fútbol Centroamérica señalan que Nelson volverá a entrenar con el Schalke 04 el próximo mes; mientras tanto su futuro es inicierto a nivel de clubes, ya que el futbolista está en busca de nuevos y más exigentes retos.

Sumado a todo lo anterior, algo más que destaca en Nelson es que en su biografía de Instagram tiene solamente la bandera de Panamá y Costa Rica, pese a haber nacido en Estados Unidos.

De momento, no hay registro de que el extremo haya sido considerado para las selecciones inferiores de las “barras y las estrellas” y ahora que aparece en el foco del fútbol de Concacaf; los canaleros y ticos no tendrían que perder esta oportunidad.

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Datos claves

  • Elijah Nelson estaría en busca de nuevo equipo
  • Schalke 04 es una de las opciones para el jugador
  • Es elegible para las selecciones de Estados Unidos, Panamá y Costa Rica
  • Anotó 13 goles en 11 partidos en la octava división de Alemania
  • Explosivo, rápido y con buena pegada
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