Revés inesperado: Joseph Rosales recibe la noticias menos deseada en Estados Unidos y se complica su futuro

Joseph Rosales atraviesa un momento clave en su carrera, justo cuando su nombre comenzaba a sonar con fuerza en el mercado internacional. El hondureño que viene destacando en el fútbol de Estados Unidos, recibió en las últimas horas una noticia que cambia el panorama.

Aunque las expectativas que saliera del Minnesota United, todo lo que tenía con Tigres se cayó y ahora su estadía en ‘Loons’ no está siendo lo que esperaba.

¿Cuál es el revés que ha recibido Joseph Rosales sobre su futuro?

La Leagues Cup de Concacaf ha confirmado la eliminación del Minnesota del torneo, esto tras la derrota que sufrieron ante Atlético San Luis.

El United debía ganar para seguir con vida en el torneo, pero la caída 0-2 complicó todo y dijeron adiós a un campeonato donde querían ser protagonistas.

Joseph Rosales se despide de la competición. El hondureño firme en el once inicial, lo jugó todo a pesar de ser amonestado al 62.

Ahora solo les queda pensar en la MLS, donde son terceros en la conferencia Oeste y buscarán en los Playoff dar de qué hablar.

En la próxima jornada van a enfrentar al Colorado en casa y deben tener una mejor actuación para remendar su eliminación de la Leagues Cup.