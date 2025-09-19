“Comprado por Alajuelense”: la Liga sorprende a todos con un movimiento de última hora y con el mercado de fichajes cerrado

El mercado de fichajes en Costa Rica ya había llegado a su fin, pero eso no impidió que Liga Deportiva Alajuelense realizara un movimiento de última hora que sorprendió a propios y extraños. Y no se trata del jugador que le robó a un rival directo como Liberia.

¿Cuál es el movimiento de mercado que hizo Alajuelense?

La Liga ejecutó la opción de compra por Alejandro Bran y lo convirtió en jugador rojinegro de forma permanente. La noticia fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez y ratificada luego por un comunicado oficial del Minnesota United, club de la MLS que poseía la ficha del mediocampista.

“Minnesota United anunció hoy que el club ha llegado a un acuerdo de transferencia permanente con la Liga Deportiva Alajuelense de la Primera División de Costa Rica para el mediocampista Alejandro Bran luego de que Alajuelense ejecutara su opción de compra”, informó la institución estadounidense.

El director deportivo de los Loons, Khaled El-Ahmad, agradeció el profesionalismo del jugador y le deseó éxito en esta nueva etapa: “Le deseamos a Alejandro la mejor de las suertes mientras continúa su carrera con Alajuelense, y estamos agradecidos por las contribuciones que hizo con Minnesota United”.

Alejandro Bran seguirá en Alajuelense. (Foto: LDA)

Por su parte, Bran también se despidió del club norteamericano: “Aunque mi tiempo con Minnesota fue corto, estoy muy agradecido con mis compañeros, el cuerpo técnico y la afición. Minnesota siempre tendrá un lugar en mi corazón”.

El mediocampista, de 23 años, tuvo un recorrido particular en los últimos meses: pertenecía al Herediano, pasó por el Burton Albion de Inglaterra, jugó en la MLS con Minnesota y, tras su cesión, disputó 31 partidos con Alajuelense en la Liga Promerica entre el Clausura 2024 y el Apertura 2025.

Con este movimiento, la Liga asegura la continuidad de un mediocampista de selección que ya se consolidó en el esquema de Coito y que ahora pasa a ser patrimonio rojinegro en propiedad. Un refuerzo silencioso, pero de peso, que llega con el mercado cerrado y que reafirma la ambición de Alajuelense de pelear por todos los títulos en juego.