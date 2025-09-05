Resolución final: Honduras conoce si tendrá una baja inesperada contra Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025

Solo horas separan el debut de Honduras en la Ronda Final de Concacaf de cara al Mundial United 2026.

La Bicolor enfrenta en Curazao a Haití y buscará dar el primer golpe sobre la mesa para acercarse al sueño de su cuarta participación en un mundial.

Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una duda que involucra a Concacaf, la Copa Oro y una posible suspensión de uno de sus futbolistas.

¿Honduras tendrá una baja de última hora contra Haití?

Las dudas surgen debido al reglamento de la Copa Oro que indica que las suspensiones del torneo deberán cumplirse en partidos oficiales de la Confederación.

Las reglas de Concacaf son claras: si un jugador fue expulsado en el último partido de la competición queda suspendido para el siguiente encuentro oficial.

Es así como, por ejemplo, Santos Ortiz de El Salvador no pudo disputar el encuentro de anoche ante Guatemala.

Lo que quedó poco claro es qué sucede con la acumulación de tarjetas amarillas y si eso inhabilita a un futbolista en el siguiente partido oficial de su selección.

En el caso de Honduras el lateral derecho Luis Santamaría acumuló dos cartulinas de amonestación, ¿Podrá jugar ante Haití?

En el caso de las amonestaciones, Concacaf lo aborda: Son eliminadas tras la finalización del torneo y no acarrean suspensión.

Luis Santamaría puede jugar ante Haití. (Foto: Getty Images)

Es así como Santamaría entre otros futbolistas pueden ser de la partida de esta noche si así lo decide Reinaldo Rueda.

Honduras enfrenta a Haití este viernes a las 6:00 pm hora de Honduras en el primer partido del Grupo C.