Real España obtiene una gran cantidad: confirmado los miles de dólares que ganó tras echar a Plaza Amador de la Copa Centroamericana

Real España clasificó a las semifinales de la Copa Centroamericana tras dejar en el camino a Plaza Amador tras un sorprendente 1-2 (Global 2-2, avanza por goles de visitante) en los minutos finales.

La Máquina no desaprovechó la oportunidad y se cargó al mejor equipo de la competencia de Concacaf y con esto se confirma que están en semifinales.

ver también Motagua impactado con el mensaje desde Costa Rica que le golpea el orgullo y celebra Olimpia en plena Copa Centroamericana

Real España no solo obtuvo el pase a semifinales, si no que también otros dos logros más. El segundo es que ha conseguido boleto para la Champions Cup donde podrá enfrentar a rivales la MLS y Liga MX.

Publicidad

Publicidad

También ha sido premiado económicamente por pasar de ronda y aquí te contamos cuántos es el dinero que la realeza se ha asegurado por clasificar.

¿Cuántos dólares ganó Real España por clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana tras echar a Plaza Amador?

Publicidad

El equipo que dirigeJeaustin Campos ha ganado 80 mil dólares por avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana dejando en el camino a los panameños.

Publicidad

Un premio que cae muy bien a las arcas económicas del club, esto para pagar su plantilla y proyecto de fondos que tiene el club.

Publicidad

Ahora Real España se enfrentará al ganador de la Serie entre Xelajú y Sporting San Miguelito, que se enfrentan el jueves, los de Guatemala tiene ventaja de 2-0.

ver también Sanción de último momento: Concacaf vuelve a castigar a Jeaustin Campos mientras Real España se juega la clasificación en Copa Centroamericana

Los premios de la Copa Centroamericana por ronda

$160,000 por club en fase de grupos.

$80,000 por clasificar a cuartos de final.

$80,000 por alcanzar semifinales.

$80,000 para los clubes que ganen repechaje.

$80,000 para cada finalista.

$200,000 para el campeón.

Al equipo que haga más puntos en la fase de grupos se le da una bonificación de $40,000. En este caso fue al Plaza Amador de Panamá que fue quien quedó líder. Ahora le toca jugar el Play In contra el perdedor de Xelajú y Sporting San Miguelito.

Publicidad