Fue un goleador letal en Alajuelense y Herediano, pero sus errores lo dejaron en ruinas y logró renacer desde cero: “Dios fue duro conmigo”

El nombre de Allan Oviedo todavía sigue grabado en la memoria de los aficionados que lo vieron romper redes en Costa Rica y el extranjero. El oriundo de Alajuela fue un delantero explosivo, con paso por México, Guatemala y El Salvador, pero sobre todo se consolidó como un artillero temible en Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, club que lo fichó en 1996 tras ser el futbolista más codiciado del mercado.

Ya muy atrás quedan sus 288 partidos en Primera División y las 104 anotaciones que acumuló, además de en la Liga y el Team, en equipos como Sagrada Familia, Belén, Cartaginés, Puntarenas FC y Brujas.

La caída de Allan Oviedo

Sin embargo, cuando colgó los botines, comenzó un periodo oscuro que lo arrastró a perder casi todo lo que construyó. En una entrevista con Everardo Herrera, reconoció sin rodeos que cometió errores que lo golpearon en todos los ámbitos: “Yo soy divorciado dos veces y eso es porque no hice las cosas bien… Dios tuvo que tratar con mi vida y yo casi perderlo todo para volver a empezar de nuevo”.

Oviedo admitió sin filtros que los vicios, las mujeres y las actitudes equivocadas lo hicieron tocar fondo: “Es lindo hablar de los goles… pero no tanto hablar de los problemas cuando se es casado, las mujeres, el alcohol, el dinero, ser un mal padre”.

Allan Ovieedo fue un goleador letal (La Nación).

En otra entrevista con La Nación, resumió su etapa más oscura con crudeza: “Dios fue duro conmigo para cambiarme la vida, porque se perdieron las casas, los carros y el matrimonio”. Pasado el terremoto, logró comenzar a vivir con estabilidad y agradecido por haber salido de ese pozo.

Oviedo también brilló en el Morera Soto (Facebook).

Una segunda oportunidad

El ex goleador manudo encontró en la construcción una oportunidad para renacer. Retomó el oficio que su padre le enseñó desde niño, ahora convertido en su modo de vida.

“Me dedico a todo lo que son remodelaciones de casas y oficinas… tengo una pequeña constructora. Pienso que es un talento que Dios me dio… empecé en fontanería, luego uno aprende a soldar, repellar y todo lo demás”, contaba hace algunos años, orgulloso de sostener a su familia con un trabajo honesto.

Así luce Allan Oviedo en la actualidad (Meridiano Deportivo).

A principios de 2025, Allan Oviedo reapareció como entrenador en la X-Cup con Herediano. Pero más allá de eso, su mayor satisfacción es disfrutar de su familia, compartir con sus hijos y nietos, y mantenerse firme en el camino que reconstruyó desde cero.