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“Que se vaya”: exSaprissa sentencia a Jeaustin Campos y deja entrever que no seguirá en Honduras

Jeaustin Campos ha vivido un Clausura 2026 muy turbulento en Honduras y lo único que le piden es que sea campeón.

José Rodas

Por José Rodas

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Le han dejado claro un mensaje a Jeaustin Campos.
© La PrensaLe han dejado claro un mensaje a Jeaustin Campos.

Lo que parecía una crisis total en el Real España terminó en una tregua, aunque nadie sabe cuánto durará. Tras haber presentado su renuncia hace apenas unos días, el técnico costarricense Jeaustin Campos decidió dar marcha atrás y seguir al frente del equipo luego de una reunión de emergencia con la directiva. Sin embargo, el ambiente sigue dejando más preguntas que respuestas.

La calma regresó al Estadio Morazán luego de que la “Máquina” venciera 2-0 al Platense, cortando así una racha negativa. Tras el encuentro, Darixon Vuelto (exSaprissa), figura del partido y autor de uno de los goles, habló con la prensa sobre el cierre del torneo y la situación del entrenador.

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Al ser consultado sobre la continuidad de Campos, Vuelto lanzó una frase que encendió las alarmas: “Él sabe que tiene el respaldo de nosotros. El proceso ha sido bueno y esperamos que se quede y que se vaya siendo campeón“.

Ese “que se vaya” ha sido interpretado por muchos como una revelación involuntaria: Jeaustin podría tener las maletas listas para el final del campeonato, sin importar el resultado.

Darixon Vuelto tuvo un paso fugaz po Saprissa y ahora quiere volver a ser campeón con Real España.

Darixon Vuelto tuvo un paso fugaz po Saprissa y ahora quiere volver a ser campeón con Real España.

Para la afición aurinegra, esto genera sentimientos encontrados. Por un lado, el equipo ha mostrado una cara competitiva bajo el mando del tico; por otro, la urgencia de títulos es asfixiante. Real España no levanta una copa desde el año 2017 (Torneo Apertura), y la directiva apostó por Campos precisamente para romper esa sequía de siete años.

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El objetivo es claro: terminar con la racha sin títulos. La duda que queda en el aire es si, tras lograr la ansiada copa, el proyecto de Jeaustin Campos llegará a su fin o si esto es solo el comienzo de una nueva época dorada para los sampedranos.

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La prueba definitiva para este proyecto ocurre hoy mismo. El Real España se enfrenta al Olimpia en un duelo de alto voltaje donde no solo está el orgullo en juego, sino el liderato del Clausura 2026. Es la oportunidad perfecta para que Campos demuestre que tiene el control total del grupo antes de la liguilla.

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