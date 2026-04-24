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Real España vs Olimpia: a qué hora y dónde ver el clásico por el liderato de la Liga Nacional de Honduras

Ambos equipos llegan con triunfo y con el deseo de seguir peleando en la cima del Clausura 2026. Esto es todo lo que debes saber sobre el clásico.

José Rodas

Por José Rodas

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Olimpia y Real España están en la pelea por la cima en el Clausura 2026. Foto: ChatGPT.
Olimpia y Real España están en la pelea por la cima en el Clausura 2026. Foto: ChatGPT.

Se acerca el cierre del torneo y las emociones estarán a flor de piel en la jornada 21 que contará con el clásico entre Real España y Olimpia en plena pelea por el liderato de la tabla del Clausura 2026.

Los dirigidos por el entrenador Jeaustin Campos llegan en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 34 unidades, pero con el deseo de pelearle la cima al actual líder, Motagua.

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La Máquina” llega en buena dinámica tras sacar el triunfo 2-0 con goles de Darixon Vuelto y David Sayago en la jornada anterior ante el Platense. Pero ahora, la intensidad tendrá que subir en el clásico.

Enfrente tendrán al Olimpia de Eduardo Espinel que tras un inicio irregular en el torneo, llega en buena racha y con el impulso de haber derrotado 2-1 a Marathón en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

El actual bicampeón del fútbol hondureño tiene 35 unidades y se ubica en la segunda posición de la tabla con aspiraciones de arrebatarle la cima al “Ciclón Azul”.

¿A qué hora juegan Real España vs. Olimpia?

El juego entre Real España y Olimpia está programado para el sábado 26 de abril a las 7:00 de la noche en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

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¿Dónde ver EN VIVO el Real España vs. Olimpia?

El juego será transmitido a través del canal y sitio web de Deportes TVC.

Así se jugará la jornada 21

  • Real España vs. Olimpia (Sábado 25 de abril)
  • Platense vs. Olancho (Domingo 26 de abril)
  • Motagua vs. Choloma (Domingo 26 de abril)
  • Juticalpa vs. Lobos UPNFM (Domingo 26 de abril)
  • Génesis vs. Victoria (Lunes 27 de abril)

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