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Selección de Costa Rica

Ronald González se cansa y advierte a los jugadores de La Sele tras los problemas que sufrió Bocha Batista

La nómina de la Selección de Costa Rica sufrió varias modificaciones en esta doble fecha.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El director de selecciones avisa.
© FCRFEl director de selecciones avisa.

La convocatoria que hizo Fernando Batista para La Sele en un principio sufrió varios cambios. Primero, apartó a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal por un caso de indisciplina en el que se desconocen los pormenores, pero que finalizó con el auto de Bran baleado.

Después de esta situación, se dio lo de Álvaro Zamora, quien fue separado porque debía casarse. El entrenador de la Selección de Costa Rica decidió que no esté más en la concentración, ya que no lo notaba enfocado en el partido pendiente contra Inglaterra.

Después de estos dos casos, salió a hablar Ronald González. El director de selecciones nacionales viajó a Orlando con la delegación de Costa Rica y aprovechó para mandarle un mensaje a todos los futbolistas convocados para la Tricolor.

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Ronald González dice que serán convocados a La Sele los que tengas ganas de estar

El jugador que venga a la selección tiene que querer estar, representar este escudo. Significa una gran responsabilidad. Los que quieran estar van a estar y bienvenidos van a ser. Los que tengan otras intenciones, no van a estar, Fernando ya fue claro“, declaró Ronald González.

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Con estas palabras, el director de selecciones nacionales deja en claro que volverán a ser convocados aquellos nombres que mostraron compromiso y ganas de estar en el combinado tricolor.

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Costa Rica jugará este miércoles 10 de junio su partido correspondiente ante Inglaterra en el Inter&Co Stadium de Orlando. El encuentro iniciará a las 2:00 p.m de Centroamérica (3:00 p.m. de Panamá).

En resumen

  • El DT Fernando Batista apartó a tres futbolistas de Costa Rica por indisciplina.
  • El jugador Álvaro Zamora fue separado de la concentración debido a su boda.
  • La Selección de Costa Rica enfrentará a Inglaterra este miércoles 10 de junio.
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