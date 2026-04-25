Joshua Canales se pone en el radar de Honduras y envía mensaje a Francis Hernández desde Costa Rica

En un partido lleno de emociones en el cierre de la fase regular, Joshua Canalesfinalmente gritó gol en Costa Rica. El mediocampista catracho fue el encargado de abrir el marcador para el Municipal Pérez Zeledón en su visita al Estadio Carlos Ugalde, demostrando que su calidad técnica sigue intacta tras su regreso al fútbol tico.

La anotación de Canales llegó al minuto 38 del primer tiempo. Tras recibir un balón en los linderos del área, Joshua mostró su gran control y visión; no se desesperó frente a la presión defensiva y, con un remate preciso y colocado, venció al guardameta sancarleño para poner el 0-1 parcial. Fue una jugada que recordó por qué es considerado uno de los talentos con mayor proyección.

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Lamentablemente para sus aspiraciones, San Carlos logró empatar el encuentro al minuto 41, y con el 1-1 definitivo, el Pérez Zeledón quedó matemáticamente fuera de los puestos de clasificación a la liguilla.

Desde que volvió a Costa Rica para este torneo, Canales ha disputado un total de 8 partidos. Aunque le costó algunos juegos adaptarse al ritmo del equipo, este gol confirma que está recuperando su mejor versión. A sus 23 años, Joshua cuenta con un recorrido importante que incluye:

Formación en Olimpia: Donde dio sus primeros pasos en Honduras.

Donde dio sus primeros pasos en Honduras. Paso por México: Militó en el Querétaro de la Liga MX, además de Celaya y Tlaxcala.

Militó en el Querétaro de la Liga MX, además de Celaya y Tlaxcala. Experiencia en Sudamérica: Tuvo un breve paso por el Aucas de Ecuador.

Tuvo un breve paso por el Aucas de Ecuador. Herediano y Santos: Clubes donde ya mostró destellos de su talento antes de llegar al Pérez Zeledón.

En el radar de la Selección de Honduras

Este gol no solo es importante para su club, sino que envía un mensaje directo a la Selección de Honduras. Con las eliminatorias y torneos internacionales en el horizonte, actuaciones como esta ponen a Canales nuevamente en el radar de la “H”.

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Es fundamental que Francis Hernández (Director Deportivo de la FFH) y el entrenador José Francisco Molina mantengan un seguimiento cercano sobre su evolución. Canales es un jugador diferente, con buen pie y capacidad de llegada, características que podrían ser de mucha utilidad para el equipo nacional si mantiene la regularidad mostrada en este cierre de torneo.

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