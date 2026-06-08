Tras anunciar el debut de Juan Calderón: FIFA recibe críticas por la baja de Omar Artan del Mundial 2026 y así respondió

El juez somalí, considerado uno de los mejores de África, no podrá participar del Mundial 2026 por decisión de Estados Unidos.

Este lunes, la FIFA publicó quiénes serán los árbitros que impartirán justicia en los primeros cuatro partidos del Mundial 2026. En uno de ellos estará Juan Gabriel Calderón, quien hará su estreno como cuarto árbitro en el día inaugural.

El árbitro costarricense estará como cuarto en el partido del segundo turno del jueves entre Corea del Sur y República Checa. Además, contará con la presencia de Juan Carlos Mora como reserva de alguno de los árbitros asistentes.

En este mismo anuncio que dio la FIFA sobre el tico, hubo una larga lista de comentarios en contra del ente internacional por lo sucedido con Omar Abdulkadir Artan. El árbitro de 33 años estaba designado para dirigir el Mundial 2026, pero en su llegada a Estados Unidos le negaron el ingreso y fue deportado.

FIFA no se hace cargo de que Omar Artan haya sido deportado de Estados Unidos

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Sobre este polémico episodio, la FIFA explicó que no tiene influencia en el proceso inmigratorio: “FIFA no participa del proceso inmigratorio de los países organizadores, incluyendo la adjudicación de visas, y fue informada por las autoridades que el estatus del Sr. Artan no cambiará. En línea con eventos de FIFA anteriores, el gobierno de un país organizador determina en última instancia quién recibe una visa y quién puede ingresar a su país“.

De esta manera, el árbitro Artan no podrá estar presente por decisión del gobierno de Estados Unidos. El somalí es considerado uno de los mejores jueces del continente africano. Era su primera Copa del Mundo y también el debut de su país dentro del arbitraje, lo que significaba un hito muy importante.

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Artan fue deportado a Turquía, Estambul, ya que su vuelo provenía desde dicho país. La FIFA confirmó que no podrá estar presente, por lo que resulta difícil que haya una modificación en los próximos días acerca de su situación.

En resumen

El costarricense Juan Gabriel Calderón debutará como cuarto árbitro el próximo jueves en el Mundial en el Corea del Sur-República Checa.

debutará como cuarto árbitro el próximo jueves en el Mundial en el Corea del Sur-República Checa. Juan Carlos Mora también estará en este partido como reserva de los árbitros asistentes.

El gobierno de Estados Unidos negó el ingreso y deportó al árbitro Omar Artan.