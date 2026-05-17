Municipal en alerta para la final de vuelta ante Xelajú tras sumar un nuevo lesionado

Municipal dio un paso importante hacia el título tras imponerse con autoridad 4-1 sobre Xelajú MC en el partido de ida de la gran final del Torneo Clausura 2026 de Guatemala. El conjunto escarlata mostró contundencia ofensiva y aprovechó sus oportunidades para sacar una ventaja considerable en la serie, aunque no todo fue celebración debido a la preocupación generada por la lesión del cubano Yunior Yuri Pérez.

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Uno de los momentos más delicados del encuentro ocurrió cuando el futbolista cubano tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla luego de sufrir un golpe en el tobillo. La acción generó incertidumbre tanto en el cuerpo técnico como en la afición roja, tomando en cuenta la importancia del jugador en el esquema del equipo. Sin embargo, horas después llegó un mensaje tranquilizador desde el banquillo escarlata.

Mario Acevedo dio un parte médico alentador

El entrenador Mario Acevedo habló en conferencia de prensa y confirmó que, afortunadamente, la lesión no sería de gravedad. “Gracias a Dios el problema de Yuri no es de gravedad, eso es lo que me informan. Recordemos que él sufrió una lesión en Antigua, así que estamos contentos porque no es de gravedad”, expresó el estratega, llevando tranquilidad al entorno de Municipal luego del susto vivido durante el compromiso.

La noticia representa un alivio importante para el conjunto rojo, especialmente por la cercanía del partido de vuelta frente a Xelajú MC. Aunque el panorama inicial parecía preocupante, el club ahora se enfocará en monitorear la evolución del futbolista durante los próximos días. El objetivo será determinar si Yuri Pérez podrá recuperarse a tiempo y estar disponible para afrontar el duelo definitivo en Quetzaltenango.

En medio de las buenas noticias sobre Yuri Pérez, Municipal mantiene una ausencia sensible en su plantel. El delantero José Carlos Martínez continúa fuera de las canchas tras haber sido operado del tendón de Aquiles, una lesión que lo mantendrá alejado de la actividad por varios meses. La baja del atacante sigue siendo uno de los principales problemas para el cuerpo técnico en esta etapa decisiva del campeonato.

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Otro caso que sigue bajo observación es el de Cristian Hernández, conocido como “El Cheka”, quien vio minutos en el partido e incluso logró marcar un gol. A pesar de su aporte ofensivo, el jugador será evaluado médicamente para descartar cualquier recaída física y confirmar si podrá estar en plenitud de condiciones para el encuentro de vuelta. Municipal espera recuperar la mayor cantidad de piezas posibles mientras busca cerrar la serie y acercarse a un nuevo campeonato.