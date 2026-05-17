“Le interesa”: Dairon Reyes define su futuro en medio de los rumores sobre su salida de Comunicaciones hacia Costa Rica

Dairon Reyes tendría todo definido luego de su gran paso por Comunicaciones en Guatemala. Descubre dónde jugaría.

Dairon Reyes define su futuro en medio de los rumores sobre una posible salida de Comunicaciones rumbo a Costa Rica, luego de varios posteos en redes sociales que alimentaron las especulaciones.

El futbolista cubano fue una de las grandes figuras de Comunicaciones durante el Clausura 2026 y también tuvo participación destacada en parte del Apertura 2025.

En su corta etapa con Comunicaciones, Reyes dejó números importantes: 28 partidos disputados, 25 como titular, además de 10 goles y tres asistencias.

ver también “Nuevo capítulo”: Dairon Reyes se aleja de Comunicaciones con el mensaje que lo acerca a Costa Rica

¿Qué pasará con Dairon Reyes en Comunicaciones?

El periodista BJOLIVA reveló desde sus redes sociales que la continuidad de Dairon Reyes en Comunicaciones va por buen camino.

Según explicó, existe interés de ambas partes para mantener el vínculo, por lo que el futbolista sería otro de los jugadores que actualmente se encuentra en proceso de renovación con el club guatemalteco.

Dairon Reyes – Comunicaciones

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“Dairon Reyes interesa mucho en Comunicaciones, a él también le interesa mucho poder continuar en el equipo, así que es otro jugador que está en proceso de renovación“, apuntó el periodista BJOLIVA en sus redes sociales dejando claro de esta manera que Reyes continuaría en los Cremas.

Datos claves

Dairon Reyes podría continuar en Comunicaciones , ya que las negociaciones para su renovación avanzan de manera positiva.

, ya que las negociaciones para su renovación avanzan de manera positiva. El periodista BJOLIVA aseguró que existe interés de ambas partes para mantener el vínculo entre el jugador y el club guatemalteco.

aseguró que existe para mantener el vínculo entre el jugador y el club guatemalteco. Reyes sería otro de los futbolistas que actualmente está en proceso de renovación dentro de Comunicaciones.