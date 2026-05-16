FIFA confirma la noticia de millones de dólares que beneficia al Marathón en Honduras

Marathón será el único equipo en la Liga Nacional de Honduras que logre captar los beneficios de la FIFA en plena disputa del Mundial 2026.

A menos de un mes para que se dispute el Mundial de 2026; las selecciones ya han comenzado a brindar sus convocatorias y en los próximos días también lo hará el selecionador de Panamá, Thomas Christiansen, quien seguramente tendrá al portero César Samudio de Marathón entre los elegidos.

El inminente llamado del guardameta canalero como una de las opciones para el DT del combinado canalero, traería consigo grandes beneficios al equipo de San Pedro Sula a través del “Programa de Ayudas de clubes de la FIFA”.

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Y es que, el consejo de la FIFA, máximo organismo que preside Gianni Infantino, tiene aprobados 355 millones de dólares para la compesación a los clubes que cedan a sus jugadores para la disputa de la Copa del Mundo que dará inicio en junio.

En el pasado Mundial de Qatar 2022, el presupuesto fue de 209 millones de dólares, pero tuvo que ser aumentado por el incremento de 32 a 48 selecciones participantes.

¿Cuánto recibirá Marathón?

La FIFA en su sitio web señala que cada club será beneficiado con 10 mil 950 dólares diarios por cada futbolista que sea convocado; en ese sentido, Marathón sería el único club hondureño que recibirá esa cifra.

Es decir que, con la convocatoria de Samudio, el Monstruo Verde recibirá un al menos 250 mil dólares, cantidad que podría incrementar siempre y cuando la selección canalera logre avanzar de la fase de grupos.

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César Samudio será convocado por Panamá para el Mundial 2026. Foto: La Prensa.

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Y aunque en Honduras están otros futbolistas panameños como Daniel Aparicio (Real España), Jorge Serrano (Motagua) y Jorlian Sánchez (Olancho FC); Samudio es el único con posibilidades reales de ser mundialista.