Sufre Fantasma Figueroa: el DT recibe la mala noticia que compromete a Comunicaciones con el descenso

Comunicaciones continúa en zona de descenso a la segunda categoría en este inicio del Clausura 2026. Los Cremas suman dos victorias y dos derrotas en las primeras cuatro presentaciones. Por este motivo, aún siguen en el último puesto de la tabla general.

El Fantasma Figueroa, a pesar de que apenas dirigió cuatro encuentros, es muy cuestionado por los aficionados cremas. El entrenador chileno se quejó en conferencia de prensa de la poca paciencia de la afición y explicó que está tratando de solucionar los problemas que dejaron Roberto Hernández y Sopegno.

Fantasma Figueroa sufre una baja por lesión

Pensando en los próximos enfrentamientos, Figueroa pierde a un jugador que se había transformado en una de las figuras del equipo en este inicio de campeonato. Se trata de Ernesto Monreal, zaguero central que se había ganado la titularidad.

Monreal estará parado por varios juegos.

Según la información de Infinito Blanco, el defensor estará parado al menos por las próximas tres semanas. El mexicano sufrió un desgarro muscular grado dos y podría perderse más tiempo dependiendo de su evolución.

Ernesto Monreal se perdería seis partidos teniendo en cuenta el calendario de la Liga Nacional y el tiempo que le demanda dicha lesión. Durante el mes de febrero, jugará ante Marquense, Mixco, Mictlán, Aurora, Municipal y Guastatoya.

Pensando en un reemplazante, Fantasma Figueroa podría alinear a Walter García en los duelos de febrero. El ex Guastatoya fue titular en la derrota por 3-2 ante Cobán Imperial en la que Monreal estuvo ausente por ver la tarjeta roja en la primera jornada.