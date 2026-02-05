Concacaf es rotunda y está confirmado: la noticia que todo América quería saber para la vuelta contra Olimpia en Concachampions

América fichó recientemente a Raphael Veiga, esto para el Clausura 2026 de la Liga MX y también para la Concachampions.

El brasileño que llegó procedente del Palmeiras ya fue presentado y es el reemplazoa de Álvaro Fidalgo quien se fue al Real Betis de la Liga Española.

ver también “Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

Veiga ya puede hacer su debut en el torneo dómestico de México, la jornada 5 del Clausura 2026 frente a Rayados de Monterrey lo puede ver jugar sus primeros minutos.

Esto llevo a los aficionados azulcremas a preguntarse si el jugador puede estar ante Olimpia en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions. La respuesta es rotunda, no.

C

¿Por qué Raphael Veiga no puede jugar la vuelta ante Olimpia?

La Concacaf es clara en su reglamento, para poder disputar cualquier fase, el jugador debe parecer en la lista oficial de jugadores registrada ante la confederación para cada ronda.

Publicidad

Publicidad

Veiga por ser un reciente fichaje no fue incluida que fue cerrada ya hace un tiempo, eso no significa que no podrá jugar el torneo si América logra avanzar.

ver también Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

En Concacaf, la serie completa se considera una sola fase, y los futbolistas no registrados antes del inicio de esa eliminatoria no pueden ser añadidos a mitad de camino.

Publicidad

El brasileño solo podrá jugar el torneo si América logra avanzar. Por ahora el global está 2-1 a favor del América.