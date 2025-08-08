Es tendencia:
Choco Lozano

“Propuesta seria”: el futuro de Choco Lozano cambia de rumbo en México e impacta a Honduras

Choco Lozano ha recibido una ola de críticas luego de ser expulsado en la Leagues Cup con el Santos Laguna.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Al Choco Lozano le proponen cambiar de rumbo tras todo lo que pasa con Santos.
Al Choco Lozano le proponen cambiar de rumbo tras todo lo que pasa con Santos.

Los aficionados del Santos Laguna se cansaron del Choco Lozanoluego de ser expulsado en la última jornada de la Leagues Cup ante LA Galaxy.

El hondureño ha sido el blanco de críticas y muchos piden la salida del club, incluso, un periodista mexicano ofreción una verdadera solución.

¿Qué solución ofrecieron a Santos Laguna en el caso de Choco Lozano?

El periodista de Multimedios Televisión, quien observó todas las críticas que recibe Lozano en Santos, ofreció una solución.

Jimémez asegura que el hondureño no está feliz en México y que lo mejor para que todo se solvente es que Lozano salga del club.

Incluso, dio el nombre al equipo que Choco Lozano debería ir sin por fin deja a los laguneros: el Sporting de Gijón.

¿Por qué a este equipo? pues el motivo es que pertenece al Grupo Orlegui, empresa que también es dueña del Santos Laguna.

“Propuesta sería: Manden al Choco Lozano al Real Sporting, ya le perdiste y es evidente que no está a gusto en la Laguna, por el bien del equipo”, manifestó Luis.

A Lozano le falta un año de contrato y en España fue donde mostró su mejor versión con equipos como Cádiz, Tenerife, entre otros.

Choco no ha tenido un buen paso en Santos, solo ha marcado cinco goles y dado una asistencias en 30 partidos disputados.

