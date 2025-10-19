Honduras no lo puede creer: la decisión que tomó Santos Laguna con el Choco Lozano a pesar de brillar en las Eliminatorias

Santos Laguna sorprendió a toda la Liga MX con su último resultado. Los de la Comarca vencieron 2-0 al León de James Rodríguez, uno de los mejores jugadores que tiene el torneo.

La figuras del encuentro fue el argentino Bruno Amione, que a pesar de ser defensa marcó el doblete que le dio el triunfo.

Santos dio un batacazo, pero todos en Honduras se preguntan qué pasó con Antony Lozano, el delantero llegaba tras anotar ante Haití en las Eliminatorias de Concacaf.

Duro golpe para el Choco Lozano en su regreso al Santos Laguna

A pesar de llegar animado por su gol ante los caribeños con laselección de Honduras en la goleada 3-0, el Choco recibió una decisión que no esperaba en México.

Todos esperaban que tuviera minutos, pero su entrenador decidió no ponerlo a jugar y se quedó en el banquillo viendo la victoria de Santos.

Con el triunfo, Santos llegó a 13 puntos en la tabla de posiciones y matiene sus esperanzas de meterse a la liguilla, cosa que las últimas temporadas le ha costado mucho.

En la próxima jornada, Lozano y los laguneros visitan a Mazatlán, un partido donde puede reaparecer el hondureño que quiere ir poco a poco recuperando su confianza.

Choco Lozano solo saltó a calentar, pero no tuvo actividad contra León en la Liga MX.