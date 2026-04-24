Sin rodeos: Elijah Nelson responde si elegirá a Costa Rica o Panamá mientras entrena con el Schalke 04

Con 19 años y un registro demoledor de 13 goles en 11 partidos con el ATS Krefeld de Alemania, Elijah Nelson no solo despertó el interés del Schalke 04 —club en el que se está entrenando y que lo tiene bajo evaluación—, sino que desató una carrera por su nacionalidad.

Con un padre panameño y un abuelo de Costa Rica, el juvenil nacido en Estados Unidos es elegible para representar, además de a su tierra natal, a dos de las selecciones más poderosas de Centroamérica.

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“Sé que llegará el momento”

Mientras su hermano Peyton ya se decidió por la camiseta de Panamá en la Sub-17, el destino de Elijah continúa siendo incierto. En una entrevista exclusiva con César Mosquera para el canal de YouTube de Fútbol Centroamérica, el propio futbolista aclaró su situación.

“No, todavía no me han contactado. Espero que pronto lo hagan; si sigo trabajando y confiando en Dios, sé que llegará el momento“, confesó el delantero, dejando en evidencia que ninguna de las dos federaciones ha levantado el teléfono.

¿Costa Rica o Panamá? Nelson lo tiene claro

Nelson no se anda con rodeos sobre a qué país representará. Lejos de soltar promesas de lealtad a una bandera, el atacante que está en la mira del Schalke 04 dejó claro que su decisión dependerá de quién actúe primero. “Ojalá cualquiera de las dos selecciones me contacte, y estaría agradecido de jugar para ambas; quien me dé la oportunidad”, sentenció.

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Con esto, el joven deja claro que no tiene favoritismos: su decisión dependerá exclusivamente de quién sea el primero en mostrar interés real. Con el nivel que está mostrando en Europa, el tiempo corre para ticos y canaleros; el que se duerma, se queda sin el goleador.

En síntesis

13 goles en 11 juegos tienen a Nelson en la órbita del Schalke 04.

El jugador desmintió que la Fedefútbol o la FEPAFUT se hayan comunicado con él.

Nelson jugará con la selección que lo contacte y le dé la oportunidad primero; no hay preferencia de bandera por ahora.