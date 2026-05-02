Ángel Zaldívar fue uno de los fichajes que menos rindió en el segundo ciclo de Óscar Ramírez con la Liga Deportiva Alajuelense. El mexicano llegó como un refuerzo de jerarquía, pero no cumplió con las expectativas que había por parte de la afición.

Bajo la dirección del Machillo, el delantero mexicano disputó 19 partidos, de los cuales fue titular en tan solo siete. Zaldívar marcó cuatro goles, todos en el Clausura 2026. Le anotó dos a Guadalupe, uno a Pérez Zeledón y el último a Puntarenas.

Por su bajo rendimiento, se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados de la planilla manuda. Horas después de la salida del Machillo Ramírez como entrenador, el mexicano compartió un mensaje que hace referencia al fracaso, algo que le sucedió a la Liga en este campeonato nacional.

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El mensaje reflexivo de Ángel Zaldívar sobre el fracaso

Zaldívar publicó en una historia de Instagram un fragmento que pertenece al libro “El ego es el enemigo”. En esta página que tomó, el autor Ryan Holiday reflexiona que el fracaso es parte de la vida y es inevitable que no sucede en algún momento.

También hace alusión a que el éxito es temporal. Por eso, destaca que hay que estar preparado mentalmente para cuando llegue el momento en el que las cosas no salgan bien. Justamente es lo que le viene sucediendo a Zaldívar en su estadía en Costa Rica y también a la Liga.

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Ángel Zaldívar tiene contrato con la Liga hasta el 30 de junio del 2027. Tras llegar como agente libre de Juárez, el delantero nacido en Guadalajara se mantendrá por el momento en la planilla de cara a la próxima temporada. De todas maneras, le podrían rescindir el contrato, aunque la Liga debería pagar un alto precio.

En resumen

Ángel Zaldívar marcó cuatro goles en el Clausura 2026 tras disputar 19 partidos jugados.

marcó en el Clausura 2026 tras disputar 19 partidos jugados. El contrato del delantero mexicano con Alajuelense tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2027 .

tiene vigencia hasta el . Zaldívar fue titular en siete encuentros bajo la dirección técnica de Óscar Ramírez.