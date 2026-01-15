Es tendencia:
Honduras

Romell Quioto impacta a Honduras con la decisión de último momento que tomó en la Liga de Cristiano Ronaldo

Romell Quioto ha tomado una decisión que se veía venir luego de todo lo que está pasando en Arabia Saudita.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Romell Quioto deja su club en Arabia Saudita.
Romell Quioto vive sus horas más bajas en Arabia Saudita, “El Romántico” no juega en el Al-Najma y se ha destapado una notician que le da un giro inesperado a su carrera.

El periodista Álvaro de la Rocha confirma que el delantero catracho ya ha tomado una decisión con respecto a su futuro.



Romell Quioto decide cambiar de equipo para este 2026

“Romell Quioto dejará de ser futbolista de Al-Najma SC de la Saudi Pro League.

El delantero hondureño dejará las filas de la ‘Estrella’. Por el momento entrena con normalidad pero en las próximas semanas se espera movimientos al rededor de su figura. Ya se trabaja en su nuevo destino”.

Ofertas no le harán falta a Romell Quioto, desde Honduras puede llegar una de Olimpia, club del cual siempre ha interesado en volver para ganar títulos.

Los próximos días serán claves para Romell Samir que tiene que claro que va a cambiar de aires antes de que finalice el presente mercado de invierno.

Al-Najma va último en la Saudi Pro League con tan solo dos puntos y lo más probable es que se vaya a segunda división. Deiby Flores, que siempre es titular, se mantendrá el equipo al menos hasta el final de temporada.

