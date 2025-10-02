Toda Honduras emocionada con el mensaje que envió Andy Najar tras darle a Nashville el primer título de su historia

Honduras se emociona con el mensaje que envió Andy Najar, después de darle a Nashville Soccer Club el primer título de toda su historia. Entre emoción y gestos de felicidad, prestó declaraciones y reveló todas sus sensaciones. Gran momento.

Nashville SC se impuso a Austin FC por 2-1 en el Q2 Stadium, lo que valió para que este equipo se haga con el primer título de su existencia. Pudo levantar la US Open Cup, gracias a los goles de Hany Mukhtar y Sam Surridge, echado al cierre.

Najar fue una de las grandes figuras del equipo a lo largo de la competencia. Se presentó en cuatro de cinco juegos posibles, dentro de los cuales marcó un gol en 293 minutos oficiales. De octavos de final en adelante, jugó todos los cruces.

Publicidad

Publicidad

ver también El prestigioso premio al que Andy Najar es candidato en la MLS y el fuerte aviso que envía al Inter Miami de Lionel Messi

Andy Najar es campeón en Nashville SC y envía mensaje para todos los catrachos

Andy Najar mantiene una excelente temporada. No solamente fue campeón en la US Open Cup, sino que clasificó a los Playoffs de la MLS y fue seleccionado al All-Star de la MLS. También recibió el premio al mejor defensa de todo Nashville SC.

Una vez finalizada la final contra Austin FC, el líder de asistencias de su equipo se despachó con algunas declaraciones en las que se lo notó muy emocionado. No solo se refirió a su equipo, sino también a la Selección Nacional de Honduras.

Publicidad

“Era uno de los objetivos. Gracias a Dios, se nos dio el título. Yo estoy muy contento por ser parte de la historia de este club, y por ganar el primer título en el Estado de Tennessee. A los hondureños les agradezco porque me han apoyado, todos me han apoyado mucho. Representar a mi país y ganar un título es muy lindo”, sentenció.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección de Honduras