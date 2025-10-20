Por culpa de Olimpia: Javier López aplica castigo a uno de sus referentes en Motagua por este motivo y no jugará ante Cartaginés

Motagua ya se encuentra en Costa Rica para enfrentar el repechaje de la Copa Centroamericana camino a la Copa de Campeones de Concacaf 2026. El Azul Profundo se quiere unir a Olimpia y Real España que ya tienen su boleto.

Para eso deben vencer al Cartaginés, un equipo que ya conocen y donde empataron 0-0 en Tegucigalpa en la fase de grupos.

En su último encuentro que fue el jueves pasado ante Olimpia, Motagua empató 2-2. En los minutos finales, un tanto de Dereck Moncada amargó al Ciclón así como le pasó contra Alajuelense.

Javier López salió molesto y sabe que se deben corregir muchas cosas, una de ella es la perdida de tiempo que protagonizó Marlon Licona.

El arquero se desplomó en el área en los minutos finales y el árbitro dio más tiempo, cosa que perjudicó a los Azules que vieron cómo Olimpia les sacó los tres puntos de la bolsa.

Motagua aplica castigo a Marlon Licona por su perdida de tiempo

Lo que nadie esperaba era que Javier López tomara una determinación con el arquero, ya que a pesar de ser suplente de Luis Ortíz, cada vez que juega pierde mucho tiempo. Seguramente a lo interno ya hubo un regaño.

“No me gustan que pierdan tiempo. Hay muchas imágenes captadas, felicité a Hugo Caballero. Hay un video que no salió mucho, el profe Hugo diciéndole a Licona que saque rápido. Ya lo dije tiempo atrás. Uno viene con otra mentalidad”, dijo tras el Clásico.

Las pérdidas de tiempo las ha marcado Marlo Licona, porque no es una orden de Motagua ni Javier López. El arquero deberá mejorar en ese aspecto.

Para el partido contra Cartaginés del martes el titular será Luis Ortíz, quien ya sabe lo que es jugar contra rivales ticos, lo hizo también contra Saprissa y Alajuelense.

