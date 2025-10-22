En el momento más difícil de Motagua: a Javier López le preguntaron si le gustaría dirigir en Costa Rica y su respuesta fue contundente

A pesar de que lo intentó disimular, Javier López salió golpeado de Costa Rica tras perder 1-0 en los minutos finales ante Cartaginés en el repechaje de la Copa Centroamericana que da acceso a la Champions Cup de Concacaf 2026.

El Azul Profundo volvió a ver los fantasmas de los minutos finales, cosa que ya le ha hecho perder duelos que no tenía en sus planes. Sucedió en el último tiempo contra Alajuelense, Olimpia y Cartago.

Javier López en conferencia de prensa sorprendió a todos y aseguró que a pesar de la derrota: “Hemos hecho el mejor partido de la Copa Centroamericana, desde que soy el entrenador del Motagua, ha sido el mejor partido que hemos hecho”.

¿Está Javier López para dirigir en Costa Rica?

Dentro de la misma conferencia, un periodista tico le consultó sobre la posibilidad de dirigir en Costa Rica, el DT ha dejado muy buenas referencias por lo que hizo con el Antigua y Motagua.

López no descartó la posibilidad, pero aseguró que no es el momento, quizás si en el futuro y más sabiendo cómo está la situación de Herediano y Saprissa, dos equipos que en el último tiempo han sido inestables con sus técnicos.

“En este momento estoy ocupado en el proyecto de Motagua, obviamente Guatemala, Honduras y Costa Rica son países atractivos para trabajar. A día de hoy estoy contento en el Motagua, estoy con esa responsabilidad de que ese proyecto camine de forma correcta”, sentenció.

López y Motagua intentarán darle la vuelta a lo sufrido en Costa Rica y el próximo martes 28 de octubre lograr la remontada ante Cartaginés en el estadio Nacional Chelato Uclés.