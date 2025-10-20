DT del Levante da su veredicto sobre Kervin Arriaga en la Liga Española y envía claro mensaje a Reinaldo Rueda camino al Mundial 2026

Hay palabras que no necesitan flores ni regalos, basta con decirlas y esto ha pasado con el técnico del Levante, Julián Calero a la hora de hablar de Kervin Arriaga.

El DT español está enamorado del hondureño, futbolísticamente hablando. Calero reconoce que el volante sostiene el timón cuando todo amenaza con naufragar.

ver también Kervin Arriaga responde al técnico del Levante a pesar de la derrota ante Rayo Vallecano y toda Honduras lo aplaude

Esto lo dijo a pesar de la derrota 0-3 ante el Rayo Vallecano: “Era el que equilibraba y por eso no lo quité”. Explica en esa frase también el motivo por el que lo dejó en la cancha, a pesar de que en la previa del cotejo se quejó porque con la selección de Honduras jugó los 180 minutos ante Costa Rica y Haití.

Kervin comenzó el partido en la zona de medios, pero terminó como defensa, esa polivalencia que sirve tanto a los entrenadores. Su presencia da mucho equilibrio a Levante.

Julián Calero envía claro mensaje a Reinaldo Rueda camino al Mundial

Dentro de su conferencia de prensa tras caer 0-3, Calero envió un mensaje a Reinaldo Rueda sobre los minutos que juega Arriaga. Y es que Levante y la selección de Honduras deben intentar “cuidarlo más”.

“Ha acabado agotado, con esas molestias que tiene y lo estamos cuidando. Le tenemos con una sobrecarga de minutos, pero uno tiene que ser coherente con lo que ocurre en el partido. Hace un esfuerzo tremendo, está en progresión y va a ser un jugador muy importante. Entre nosotros y selección tenemos que intentar cuidarlo más. Contento con su desempeño y su implicación, juega y hace lo que haga falta. Estoy orgulloso de mis jugadores y voy a muerte con ellos”, fueron las palabras de Julián.

Publicidad

Publicidad

Honduras se está jugando la clasificación al Mundial 2026 y Kervin Arriaga es muy importante para el sistema de Rueda, por lo que es muy complicado darle descanso en los partidos ante Nicaragua y Costa Rica.

ver también Kervin Arriaga responde al técnico del Levante a pesar de la derrota ante Rayo Vallecano y toda Honduras lo aplaude

El siguiente partido de Levante es contra Mallorca de visitante. “El Misilito” ha jugado 4 partidos completos en los últimos 15 días (Real Oviedo, Costa Rica, Haití y Rayo Vallecano). Con viajes en el medio y poco descanso, el hondureño muestra excelente forma física y gran nivel futbolístico.

Publicidad

Lo que viene para Kervin Arriaga entre Levante y selección

-Domingo 26 de octubre: Mallorca vs Levante

-Jueves 30 de octubre: Orihuela vs Levante (Copa del Rey – Aquí Kervin puede descansar -)

-Domingo 02 de noviembre: Levante vs Celta de Vigo

-Sábado 08 de noviembre: Atlético de Madrid vs Levante

-Jueves 13 de noviembre: Nicaragua vs Honduras

-Martes 18 de noviembre: Costa Rica vs Honduras