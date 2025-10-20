Otra vez Alajuelense: Luis Ortíz vuelve a Costa Rica con Motagua, pero nadie olvida su polémica con Saprissa en plena Copa Centroamericana

El arquero de Motagua, Luis Ortíz, vuelve a Costa Rica para enfrentar el repechaje de la Copa Centroamericana contra Cartaginés.

Ortíz ya enfrentó a Saprissa y Alajuelense en esta misma edición del torneo, pero la polémica se dio cuando los Azules vencieron a La Liga 0-1 en la ida de los cuartos de final.

Luis fue captado por un video aficionado diciendo “Ellos no son Saprissa, nadie mete”.

Esto fue tomado como una burla que nadie en Alajuelense soportó y luego cuando eliminaron a Motagua, todos ser recordaron de Ortíz.

Ya con la polémica impuesta, el arquero junto al Ciclón vuelven a Costa Rica y fue preguntado por esta polémica la que aclaró.

Luis Ortíz aclara sus palabras contra Alajuelense y en Saprissa queda todo claro.

“En ningún momento dije algo que le fuera faltar al respeto a La Liga, solo fue una respuesta a una pregunta que me hizo uno de seguridad y que yo le respondí con mucho respeto, nunca me burle de ellos”.

¿Crees que fue para desestabilizar el ambiente sabiendo que Honduras y Costa Rica se iban a enfrentar?: “En ningún momento busqué alguna burla o algo para buscar camaradería, en ningún momento le falté al respeto a La Liga, eso salió más de ellos”.

La serie de repechaje inicia este martes (21 de octubre) a las 8:00 de la noche en el estadio Fello Meza y la vuelta se jugará en Chelato Uclés el próximo martes 28 a la misma hora.

