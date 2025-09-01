El fútbol hondureño tuvo un muy movido mercado de fichajes con movimientos realmente importantes de sus legionarios.

Desde Julián Martínez y Alberth Elis llegando a Portugal, hasta el fichaje de Deiby Flores a Arabia Saudita, Honduras logró posicionar hasta 9 movimientos de alto calibre.

Sin embargo, hubo un jugador que no pudo dar el gran salto de su carrera y unirse a un grande de México; se trata de Joseph Rosales.

Joseph Rosales revela por qué no pudo fichar por Tigres

El ´Gladiador´, una de las figuras de la Selección de Honduras, se unió a la concentración de la Bicolor este lunes.

A su llegada al aeropuerto internacional de Palmerola, Rosales fue consultado por su fallido traspaso a Tigres UANL de México.

El zurdo que es estrella en Minnesota United de la MLS confesó que el traspaso no se dio por un tema ajeno a su control.

Cabe recordar que según medios mexicanos, el fichaje de Rosales por Tigres no se había dado por las altas exigencias salariales del jugador.

Sin embargo, el periodista Álvaro De La Rocha confirmó que el movimiento no se pudo cerrar debido a que jamás hubo un acuerdo entre clubes.

Se debe apuntar que Tigres hizo una oferta de unos 3 millones de dólares por el jugador pero que la directiva de los “Loons” la rechazó y cotizó al jugador en algo más cercano a los 5 millones.

Las declaraciones de Rosales Erazo confirma que de su parte no hubo ninguna traba para poder mudarse a México.

Asimismo el ariete catracho valoró que seguir en Estados Unidos este semestre también puede darle grandes beneficios.

“Eso también lo he analizado. Estoy en el país donde se hará el Mundial… todo puede pasar, veremos qué pasa”, sentenció.