Deybi Flores impacta a toda Honduras con su decisión en el cierre del mercado ¿En qué club jugará?

Deybi Flores ha dado la sorpresa en el cierre del mercado de fichajes al quedar fuera del Club Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita, según informó el propio club a través de las redes sociales.

“La directiva del club Al-Najma anunció la finalización del contrato del jugador Deybi Flores de mutuo acuerdo entre ambas partes”, indicó el equipo.

Al mismo tiempo, el equipo expresó el agradecimiento al mediocentro hondureño por su profesionalismo y entrega durante su paso por el club árabe en el que también estuvo Romell Quioto.

Cabe recordar que, fue hace unas semana que Quioto fue dado de baja por el club y tuvo que tomar rumbo a la segunda división de Arabia Saudita para firmar con el Al-Faisaly.

“Le deseamos continuidad en el éxito y prosperidad en su próxima etapa profesional”, cierra el comunicado.

De esta forma, Deybi Flores se convierte en agente libre y podrá fichar por el club que se interese por sus servicios; incluso se podría convertir en una opción para Olimpia, aunque se espera que el jugador siga en el exterior.

