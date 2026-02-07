Hace unas semanas que el nombre de Aikel Pennant ya está entre los grandes de la Liga Promérica. La joya que se muestra en el Cariari Pococí y que apenas tiene 17 años está en el radar de la Liga Deportiva Alajuelense y del Deportivo Saprissa.

La figura de Aikel surgió en los Juegos Deportivos Nacionales, donde se lució representando al cantón de Pococí. Fue campeón y se consagró como el máximo goleador del certamen. Esto lo llevó a estar en boca de los grandes del fútbol costarricense.

El propio Pennant fue quien aseguró el interés del Monstruo y de la Liga en una entrevista con Tigo Sports: “La verdad sí (me llamaron), pero estamos tomando las cosas con calma para tomar la mejor decisión. La Liga y Saprissa han hablado con mi persona y con mis padres; no sé si ya han tenido una conversación con el equipo. El contacto se dio por los Juegos Nacionales”.

ver también Saprissa y Alajuelense aceleran por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí que ilusiona a los grandes de Costa Rica

La acusación que recibió Roy Myers sobre la situación de Aikel Pennant

En medio de esta confirmación que dio el joven de 17 años, Roy Myers, entrenador de U21 de Saprissa, fue acusado de hablar con el padre de Aikel para que rompiera su contrato con el cuadro de Pococí. Sin embargo, el ídolo morado salió a desmentir esta versión.

“Es una mentira decir que yo intenté hablar con el padre y que estábamos intentando finiquitar el contrato. Eso es una falacia“, dijo Myers en diálogo con Tigo Sports.

Por el momento, el futuro de Aikel Pennant se encuentra en Cariari Pococí. Si bien Saprissa y Alajuelense se mantienen interesados en el goleador de los Juegos Nacionales, aún continúa en el equipo de Limón.

Publicidad