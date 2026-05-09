Izaguirre habló en su nuevo programa y ya menciona a los jugadores que debe buscar la Liga en el mercado de fichajes.

Con la salida del Machillo Ramírez, la Liga Deportiva Alajuelense tiene que conseguir a un nuevo entrenador para que se haga cargo del equipo en la próxima temporada. Desde el club quieren que asuma el 1 de junio cuando la planilla regrese a los entrenamientos.

Pensando en el armado del equipo para disputar el Torneo Apertura y la Copa Centroamericana, Pablo Izaguirre, gran ídolo de la institución manuda, le habló al futuro entrenador y se refirió a los fichajes que debe ir a buscar al mercado.

“Para mí la Liga en estos momentos necesita un central, por lo que le está pasando. Necesita saber qué va a pasar con sus laterales. A mi forma de ver necesita otro contención de otro estilo a los que tiene y un volante creativo. Dos que jueguen por fuera diferentes, si querés te desprendes de dos, y otro nueve“, sugirió el argentino en el programa La Mesa de los 10.

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“Son los puestos que yo atacaría porque hay lesiones, jugadores que están seis, siete meses. Si traigo dos por fuera, me desprendo de dos, o agarro dos juveniles y les doy oportunidad“, agregó sobre los futbolistas que se pueden mover como extremos.

La advertencia de Pablo Izaguirre al nuevo entrenador de Alajuelense

Izaguirre también le mandó un mensaje al nuevo DT y le advirtió lo que debería hacer para imponer sus decisiones: “Un ejemplo. Yo no quiero a estos tres o cuatro en el plantel. ¿Te dejarán quitarlos? Si vas a asumir en un equipo como la Liga, tenés que saber con los jugadores que vas a contar. A mitad de camino no podés decir que a estos jugadores no los querías, entonces mejor no asumas. No te laves las manos“.

Otra de las propuestas que llevaría a cabo Izaguirre, si fuese el entrenador, sería hablar con Bryan Ruiz, entrenador de la U21, para pedirle jóvenes que puedan saltar al primer equipo, ya sea para jugar o sumarse a los entrenamientos.

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