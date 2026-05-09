Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

“Sancionado”: Comunicaciones recibe el castigo de Liga Nacional que Fantasma Figueroa no esperaba en medio de las semifinales

El Órgano Disciplinario decidió imponerle una multa a Comunicaciones después de lo que pasó en el Cementos Progreso.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El Albo fue sancionado por lo sucedido en la ida.
© @CremasOficialEl Albo fue sancionado por lo sucedido en la ida.

Este sábado, se dio a conocer el informe del Órgano Disciplinario con respecto al partido de ida de Comunicaciones contra Xelajú. Los Cremas recibieron a los Superchivos en el Cementos Progreso, donde se produjeron algunos incidentes con los aficionados.

Los dirigidos por Fantasma Figueroa fueron castigados con una multa económica debido al altercado que se vio entre la banca de Xelajú y los aficionados cremas, al momento del gol que marcó Steven Cárdenas para poner el 1-1 transitorio.

Las sanciones del Órgano Disciplinario tras la semifinal de ida entre Comunicaciones y Xelajú

De acuerdo al Acta ODLNF-41-2025-2026, el equipo de Comunicaciones FC fue sancionado con multa de Q15 mil quetzales por haber sido reportado porque el público arrojó objetos al terreno de juego que por su naturaleza pueden causar daño“, reveló ESPN sobre el informe.

Fantasma Figueroa anuncia una limpieza total en Comunicaciones: “No todos merecen estar acá”

ver también

Fantasma Figueroa anuncia una limpieza total en Comunicaciones: “No todos merecen estar acá”

Ésta no fue la única sanción que determinó el Órgano Disciplinario. También hubo una suspensión para el preparador físico de Xelajú, Geovany Godínez, quien realizó gestos obscenos justamente antes de que la afición de Comunicaciones arrojara objetos al campo.

El comportamiento del equipo de Xelajú MC fue inaceptable, ya que al minuto 69’, al celebrar el gol anotado por el equipo visitante, el preparador físico Geovany Godínez, se dirige al público de Comunicaciones celebrando el gol agarrándose los genitales, lo que provocó que la afición plenamente identificada de Comunicaciones FC lanzara objetos al terreno de juego, no impactando en ningún jugador”, indicó la Liga Nacional a través del Órgano Disciplinario.

Por esta actitud que tuvo el preparador físico, no podrá estar el próximo partido en el terreno de juego del Mario Camposeco y el club también tendrá que pagar la misma multa que sufrió Comunicaciones de 15 mil quetzales.

Publicidad

En resumen

  • Comunicaciones FC recibió una multa de Q15 mil quetzales por lanzamiento de objetos al campo.
  • El preparador físico de Xelajú, Geovany Godínez, fue suspendido y no estará en el Mario Camposeco.
  • El club Xelajú MC deberá pagar una sanción económica de 15 mil quetzales por sus gestos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Xelajú pone en alerta a Comunicaciones para la vuelta de las semifinales
Guatemala

Xelajú pone en alerta a Comunicaciones para la vuelta de las semifinales

Figura de Municipal lanza advertencia para el partido ante Mixco para la vuelta de las semifinales
Guatemala

Figura de Municipal lanza advertencia para el partido ante Mixco para la vuelta de las semifinales

Municipal confirma la noticia que le podría dar ventaja en el juego de vuelta de las semifinales
Guatemala

Municipal confirma la noticia que le podría dar ventaja en el juego de vuelta de las semifinales

El Fantasma Figueroa toma decisión drástica para que Comunicaciones pueda eliminar a Xelajú
Guatemala

El Fantasma Figueroa toma decisión drástica para que Comunicaciones pueda eliminar a Xelajú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo