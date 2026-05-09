El Órgano Disciplinario decidió imponerle una multa a Comunicaciones después de lo que pasó en el Cementos Progreso.

Este sábado, se dio a conocer el informe del Órgano Disciplinario con respecto al partido de ida de Comunicaciones contra Xelajú. Los Cremas recibieron a los Superchivos en el Cementos Progreso, donde se produjeron algunos incidentes con los aficionados.

Los dirigidos por Fantasma Figueroa fueron castigados con una multa económica debido al altercado que se vio entre la banca de Xelajú y los aficionados cremas, al momento del gol que marcó Steven Cárdenas para poner el 1-1 transitorio.

Las sanciones del Órgano Disciplinario tras la semifinal de ida entre Comunicaciones y Xelajú

“De acuerdo al Acta ODLNF-41-2025-2026, el equipo de Comunicaciones FC fue sancionado con multa de Q15 mil quetzales por haber sido reportado porque el público arrojó objetos al terreno de juego que por su naturaleza pueden causar daño“, reveló ESPN sobre el informe.

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Ésta no fue la única sanción que determinó el Órgano Disciplinario. También hubo una suspensión para el preparador físico de Xelajú, Geovany Godínez, quien realizó gestos obscenos justamente antes de que la afición de Comunicaciones arrojara objetos al campo.

“El comportamiento del equipo de Xelajú MC fue inaceptable, ya que al minuto 69’, al celebrar el gol anotado por el equipo visitante, el preparador físico Geovany Godínez, se dirige al público de Comunicaciones celebrando el gol agarrándose los genitales, lo que provocó que la afición plenamente identificada de Comunicaciones FC lanzara objetos al terreno de juego, no impactando en ningún jugador”, indicó la Liga Nacional a través del Órgano Disciplinario.

Por esta actitud que tuvo el preparador físico, no podrá estar el próximo partido en el terreno de juego del Mario Camposeco y el club también tendrá que pagar la misma multa que sufrió Comunicaciones de 15 mil quetzales.

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En resumen