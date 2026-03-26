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Pedro Troglio le revela a Motagua por qué dejó ir a Rodrigo Auzmendi y defiende a Centroamérica de las críticas de los argentinos

Pedro Troglio habló en Exclusiva con Fútbol Centroamérica y dejó claro por qué Rodrigo Auzmendi se fue de Banfield.

José Rodas

Por José Rodas

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Rodrigo Auzmnedi se fue de Banfield y Pedro Troglio contó toda la verdad.
Rodrigo Auzmnedi se fue de Banfield y Pedro Troglio contó toda la verdad.

Rodrigo Auzmendi pasó de Motagua a Banfield en uno de los saltos más inesperados que se han dado del fútbol de Honduras al extranjero. El argentino dejó Honduras para ir a anotar sus goles en Argentina.

A las primeras de cambio, bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, el delantero rindió y comenzó a marcar goles. Luego hubo un bajón, pero siempre aparecía en momentos importantes, incluso marcando un tanto clave para el no descenso de Banfield..

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Un torneo fue lo que duró, y luego se fue al San Lorenzo, equipo en el que está cedido por parte del Querétaro, club que lo fichó, pero por no tener cupos de extranjeros no lo pudo llevar a México.

Pedro Troglio ha hablado en exclusiva con Fútbol Centroamérica y ha revelado por qué dejó ir a Rodrigo Auzmendi, un delantero que le rindió.

Pedro Troglio cuenta por qué dejó ir a Rodrigo Auzmendi de Banfield

“A ver, hicimos un gran campeonato el torneo pasado, pero se nos fueron, junto con Auzmendi, los tres mejores jugadores que teníamos, porque no podíamos sostenerlos. Aparecieron propuestas importantes tanto para el club como para ellos, y es difícil decirle a un jugador ‘quédate’. A Rodrigo le surgió una posibilidad desde enero, y lo que quiero decir es que no terminó jugando el último tiempo porque hubo propuestas de Boca, Rosario Central y San Lorenzo. Bueno, cuando un jugador tan joven empieza a recibir estas ofertas, ya sabes cómo es la cabeza, no estás al 100% concentrado en lo que debes estar”, dijo en la entrevista.

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En Argentina se menospreció la llegada de Auzmendi porque venía del Motagua de Honduras, pero Troglio no le baja el precio a Centroamérica y respondió a las críticas de los argentinos.

“La ilusión de dar un gran salto lo llevó a San Lorenzo, y fue bueno tanto para él como para el club. Yo estoy en el medio, no puedo cortarle la carrera a nadie, y me alegra mucho por él, porque en definitiva, lo trajimos nosotros desde Honduras. Que haya podido dar ese salto en tan poco tiempo no solo habla bien de él, sino también del fútbol de donde venía. A veces creemos que el fútbol de Centroamérica no es de alto nivel, pero él vino de allí, se adaptó, y lo está haciendo bien.”

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Auzmendi ya vive un presente distinto con San Lorenzo; en su debut marcó dos goles y demuestra que su paso por Honduras simplemente fue un buen trampolín para crecer como futbolista.

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