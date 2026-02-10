Es tendencia:
Francis Hernández envía contundente mensaje sobre si Keyrol Figueroa jugará con Honduras y pone de ejemplo a Lamine Yamal

Francis Hernández se pronunció directamente sobre el caso de Keyrol Figueroa y fue contundente en su mensaje.

Por José Rodas

Keyrol Figueroa podría ser convocado a la Selección de Honduras.
Keyrol Figueroa sigue siendo un tema de debate sobre la mesa de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ante la posibilidad que decida vestir la camisa bicolor y desistir de sus intenciones con Estados Unidos.

En ese sentido, el nuevo director deportivo Francis Hernández dejó clara su postura sobre el caso del delantero del Liverpool y todos los casos similares de los talentos hondureños que hay en todo Europa.

“Vamos a ir por todos los jugadores que tengan nivel y deseen representar a Honduras. Eso es algo que se detecta en el jugador. Con lo de Lamine, lo de Huijsen, hay que convencerlo, yo no creo en esa frase”, dijo en una entrevista con el programa Panorama Deportivo.

No hay que convencerlo

Hernández dejó claro que no cree que haya convencer a un futbolista para que juegue con la Selección de Honduras y aseguró que en procesos anteriores no les han ofrecido lo que ahora hará durante su gestión.

“Yo no creo que haya que convencer al jugador para que juegue con Honduras, hay que transmitirle al jugador todo lo que le puede dar Honduras y lo que tengo claro que lo que les vamos a ofrecer, no se le ha ofrecido antes”

Finalmente, el director deportivo indicó que también se debe considerar la parte sentimental y personal de los futbolistas, ya que ese tema se sale de las manos.

“Después está la parte sentimental y personal del jugador, no hay que dejar pasar eso”, cerró.

